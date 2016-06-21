焦点：中国央行放行商行参与离岸汇市 人民币趋向“一种货币，一个价格”

路透北京6月21日（作者 李文科） - 中国央行微博披露正研究放行商行逐步参与离岸汇市，分析人士指出，此举一旦成行，离岸市场的流动性问题将可能逐步缓解，和在岸人民币两地价差更趋于弥合，并有望最终实现“一种货币，一个价格”。

市场认为，无论在岸还是离岸，中资银行是天然的人民币需求方和供应方，增加离岸中资商业银行的数量必然令离岸的水池更深，并由此改变此前被诟病的“一种货币，两种价格”现象，亦有利于中资行获得更大的离岸定价权。

“人行正在研究内地商业银行有序参与离岸外汇市场，若能实现，将会双向打通境内外外汇交易市场，令CNH和CNY的价格进一步接近，以至于最终趋于消除，从而形成境内外统一的人民币外汇市场，如同美元、欧元一样。”中银香港高级研究员应坚指出。

他并认为，这有助于提升人民币国际货币功能，吸引全球市场更多使用人民币。

交通银行金融研究中心高级研究员刘健亦称，这会促进离岸市场参与者更加丰富，机构多元化有利于离岸的发展，有利于促进人民币离在岸价格向更合理的方向发展。大的方面来说这是汇率市场化的一步。

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩则指出，离岸市场流动性是个很大的问题，引入更多的参与者是一个政策上的选择。

不过，市场仍在期待商行参与离岸汇市的参与路径和更多细节，开放的规模至关重要，比如是否能和境内账户合并，是否会有持仓量的上限，是否会有头寸的限额，以及可参与的市场深度和广度，交割方面的规定等，这些将可能会影响到商业银行的积极性和操作空间。

中国央行官方微博周二称，为了提高外汇市场双向开放水平，中国央行近日召开会议研究了商业银行有序参与离岸外汇市场的问题。随着外汇市场对外开放的发展，商业银行对境内外外汇市场进一步融合的需求增强。

**提升离岸水位**

今年以来，离岸人民币市场的流动性持续收紧。有机构指出，香港人民币资金池缩水既是贬值预期的自然结果，也部分源于监管套利空间的收缩，未来离岸人民币市场的发展可能放缓。

数据亦显示，4月渣打人民币环球指数环比下降5.3%，4月离岸人民币市场规模缩减，是七个月以来第六次缩减。离岸人民币(CNH)的汇市成交量萎缩冲击显着，部分原因是今年1月成交量大增后正常化的现象，但更令人忧心的是指数其他组成部分同样大幅下跌，确立整体离岸人民币动能疲弱。

应坚指出，对离岸人民币市场而言，此举将直接增加离岸人民币交易的参与者，扩大交易规模。由于香港是境外最重要的人民币外汇交易市场之一，又与内地没有时差，因此，境内银行可能会首先利用香港的交易平台，并将大部份交易放在香港，从而令香港市场直接受益。

“只有中国的中资银行才对人民币有天然的需求，这种情况下，如果流动性不好的话，只能让中资银行参加，来增加市场活力，”周浩指出。

刘健亦强调，商行若更多参与离岸市场，将丰富市场机构参与者的结构，有利于离岸市场更平稳的发展，减轻离岸汇差的问题，对汇率形成机制的完善是有益的，也将有助于人民币汇率价格发现功能的实现。

当然，未来境内银行是有序参与境外交易，对于离岸市场及汇率的影响取决于开放规模。

但由于之前中国监管层曾对离岸汇市有过干预，令不少外资机构对介入人民币离岸市场出现顾虑，而境内商业银行的参与固然可能会增加离岸市场水位，但市场亦不乏出现离岸市场最终仅成为中资机构游戏场的担忧。

中国社科院世经政所国际金融研究室副主任肖立晟则提到，离岸市场参与者多数是对冲风险和投机，而在岸市场的参与者主要是贸易融资以及跟实体经济相关的外汇供需。如果把在岸人民币汇市放松一些，提供一些非实需的对冲和投机业务，可能对离岸市场汇价的影响力更大。

今年以来，香港的人民币资金池持续萎缩，4月末人民币存款余额7,229.84亿元，单月环比下跌4.8%。

**境内外一致的人民币汇率**

当前境内商业银行也能参与离岸汇市，主要通过在离岸开设分行和通过自贸区分账核算单元（FTU），但由于种种限制，尤其是离岸和在岸账户的隔离，在岸商业银行参与离岸汇市的程度仍比较有限。

境内商业银行若能更多参与离岸汇市，势必将令境内外价差进一步缩窄，并最终形成境内外一致的人民币汇率，而这料是央行拟推行这一政策的用意所在。

“（央行这一政策）目的肯定是汇差缩小，稳定市场，更深层角度的考量是获得离岸市场的定价权，”肖立晟指出。

他并指出，离岸市场现在虽然比较稳定，但主要交易是以投机和对冲风险为主，而这方面的需求在某一定时期比如金融危机或者大规模恐慌的时候可能不会跟在岸市场保持一致，这个时候如何合理引导离岸市场的合理预期就格外重要。

如果能把境内商业银行作为离岸市场的重要参与者，引导离岸市场的价格，并在离岸市场的定价中发挥更大的力量，“应该说，是央行可以理解的发展思路。”（完）

（北京孙琦子和上海张金栋、香港赵红梅对此文亦有贡献）