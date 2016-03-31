中国央行：首季银行家宏观经济热度指数环比上升 企业家宏观指数下降

路透北京3月31日 - 中国央行周四公布一季度问卷调查报告显示，当季银行家宏观经济热度指数和宏观经济信心指数环比均上升，但企业家这两项指数大幅下滑。

央行网站刊登一季度银行家问卷调查报告称，银行家宏观经济热度指数为18.1%，较上季提高0.4个百分点。64.7%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，较上季下降0.5个百分点。银行家宏观经济信心指数为38.1%，较上季提高0.2个百分点。

与此同时，企业家宏观经济热度指数为21.1%，较上季下降1.6个百分点，较去年同期下降8.1个百分点。企业家信心指数为43.7%，较上季下降2.3个百分点，较去年同期下降15.5个百分点。

当季银行业景气指数为62.9%，较上季提高2.4个百分点，较去年同期下降8.8个百分点；贷款总体需求指数为62.7%，较上季提高5.9个百分点。

有26.6%的银行家认为货币政策“偏松”，较上季下降6个百分点；69.1%的银行家认为“适度”，较上季提高5.6个百分点。对下季度，33%的银行家预期“趋松”。

企业家方面，出口订单指数为41%，较上季下降2.7个百分点，较去年同期下降3.2个百分点。国内订单指数为39.1%，较上季下降3.4个百分点，较去年同期下降3.4个百分点。

一季度26.8%的企业家认为当季资金周转状况“良好”，51.1%认为“一般”，22.1%认为“困难”。16.6%的企业家认为当季企业经营状况“较好”，60.1%认为“一般”，23.3%认为“较差”。

盈利方面，27.1%的企业家认为较上季“增盈或减亏”，40.1%认为“盈亏不变”，32.8%认为“增亏或减盈”。

**居民未来就业预期指数降至低点**

央行同时并公布一季度城镇储户问卷调查报告，未来就业预期指数为44.8%，较上季下降0.5个百分点。50.7%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季下降1.3个百分点。

报告显示，52.7%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季提高1.7个百分点。未来物价预期指数为57.3%，较上季回落6.4个百分点。

79.6%的居民认为收入“增加”或“基本不变”，较上季提高1.2个百分点。未来收入信心指数为48.4%，较上季下降0.7个百分点。

居民偏爱的前三位投资方式依次为：“基金及理财产品”、“债券”和“实业投资”，选择这三种投资方式的居民占比分别为33.4%、14.7%和12.5%。

对下季房价，17.6%的居民预期“上涨”，52.1%的居民预期“基本不变”，16.1%的居民预期“下降”，14.2%的居民“看不准”。未来三个月内准备出手购买住房的居民占比为13.6%，较上季回落1.1 个百分点。（完）

欲览银行家问卷报告，请点击 here

欲览企业家问卷报告，请点击 here

欲览城镇储户问卷报告，请点击 here