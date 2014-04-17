独家：中国央行拟放宽境外机构银行间债市准入（更新版）

* 央行拟放宽全球央行等境外机构银行间债市准入条件--消息

* 同时将加强债市交易监测，拟设立杠杆率等指标--消息

* 银行间债市监管既要规范又要发展，同时助推人民币国际化

* 加强交易监测将影响信用债等相关券种表现

(新增更多评论和背景)

路透北京/香港4月17日 -中国银行间债市的监管显示出既要规范，又要发展的思路。中国央行在拟放宽境外机构市场准入同时，亦将加强债市交易监测。分析人士认为，放开境外机构准入条件“引活水”，有助于增加人民币债券需求，并助推人民币国际化。

据两位熟悉情况的消息人士周四透露，央行近日召开由银行高管参加的闭门会议，讨论研究放宽全球央行、主权基金、国际金融机构等非法人机构进入中国银行间债市的准入条件；以及设立杠杆率等指标，加强债市交易监测。

“对（上述）非法人机构放宽准入，意味着全球央行、主权基金、世界银行等，都可以直接进入银行间了。”上述熟悉情况的消息人士称。

一国有大行代理境外机构投资中国银行间债市的资深人士称，“如对境外机构更全面地放开，肯定会增加人民币债的需求。同时，这些机构进来应该是要他们带人民币进来投资的，可以推动人民币国际化，是资本开放的一部分。”

广发银行外汇交易主管黄毅也指出，此举对人民币国际化肯定是非常大的促进，将是很受外界欢迎的举措。有助于推动人民币国际化从贸易渠道拓展至交易和储备货币，若要达到该目的，必须允许境外机构持有人民币资产。

他认为，而开放债市就是非常重要的一环，此举为别国持有中国资产打开一条通道，有助于增加别国持有和投资人民币的意愿。逐步开放中国债市，会让人民币更可能成为别国的储备货币，别国通过进入这个市场，持有中国债券，人民币就可以强化其作为储备货币的角色。

**加强交易监测**

知情人士并透露，央行对于关联交易具体进行了定义和报送规则，拟设立杠杆率等指标，以加强对交易的监测。此外，央行还在此次会议上明确了各类涉嫌债市违规的处罚方式。

上述资深人士表示，公募基金早就有杠杆率等限制，而券商、专户理财等当前受限较小，若引入杠杆率等指标，势必会影响此类机构的业内地位，也会改变信用债等惯常杠杆操作标的资产的短期表现。

根据相关监管规定，券商自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%，而基金在银行间债市债券正回购的资金余额占资产净值的比例不得超过40%。

路透暂时无法联系到央行对此发表评论。

中国央行2010年8月发布通知，允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场。具体包括境外中央银行或货币当局(境外央行)、香港、澳门地区人民币业务清算行(港澳人民币清算行)，以及跨境贸易人民币结算境外参加银行(境外参加银行)。

而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完)

(发稿 路透中文新闻部)

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