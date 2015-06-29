中国央行降息和定向降准有助实际利率稳定和薄弱环节发展--央行专家

路透北京6月29日 - 中国央行上周六宣布降息和定向降准，对此，中国央行研究局首席经济学家马骏表示，本次降准降息为了维持中国实际利率的基本稳定，并有助于支持三农、小微等薄弱环节和国有企业的转型与发展。

对于后期中国的经济增长，马骏称，去年年底以来政府所采取的各项稳增长措施有望在今年下半年体现积极的作用；另外，各项结构调整和支持创业、创新的举措也有望逐步提升经济的增长潜力。

“最近，通胀率仍然低位运行，尤其是四、五月份的PPI同比降幅仍然较大，实际利率仍高于历史平均水平。”马骏表示。

他表示，为了维持实际利率的基本稳定和中性的货币条件，有必要继续降低名义利率；另外，在现阶段中国许多商业银行仍在较大程度上以央行宣布的基准贷款利率为定价基础，因此降低基准利率对降低企业融资成本仍然能起到较明显的作用。

中国人民银行决定，自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。

对于降准，马骏指出，此次降准，不是普降而是定向降准，一个背景是目前流动性总体充裕，超额备付金水平接近历史高位，银行间资金利率处于较低水平，因此暂时没有普降的必要。

他称，经济面临着加大结构调整力度的需要，结构性降准有助于支持三农、小微等薄弱环节和国有企业的转型与发展。

中国国家统计局公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，为四个月最低水准，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%；中国央行前不久发布的“2015年中国宏观经济预测”将2015年CPI涨幅预测下调0.8个百分点至1.4%，PPI同比降幅预测则由0.4%调整为4.2%

中国央行此前的“2015年中国宏观经济预测”认为，财政政策与货币政策调整对实体经济的正面作用将在6-9个月后达到峰值。（完）

(发稿 李贺；审校 毕晓雯)

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