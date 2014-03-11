周小川称中国存款利率放开很可能在最近一两年实现

中国人民银行行长周小川周二在两会期间记者会上表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现。周小川并称，人民币要实现国际化，仍是一个相对比较漫长的过程，还有很多“家庭作业”没有做好。图为人行行长周小川。路透