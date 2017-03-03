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中国财经 | 2017年 3月 3日 星期五 15:08 BJT

中国央行副行长称市场利率波动由供求关系决定 国内利率非常稳定

路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。

他是在全国政协会议开幕前对记者作出上述表述。

当被问及对人民币汇率的看法，易纲称，“最近汇率也挺稳定。”（完）

(发稿 侯向明/李文科; 撰写 乔艳红；审校 张喜良)

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