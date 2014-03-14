人行为互联网金融泼冷水 保护消费者还是既得利益者？

* 央行紧急暂停线下二维码支付业务和虚拟信用卡

* 此举是保护消费者还是既得利益者众说纷纭

* 监管思路和方法应随着技术的发展与时俱进

* 传统金融机构不甘于成为被瓜分的“唐僧肉”

作者/谢衡/赵红梅

路透北京3月14日 -就在中国的互联网金融愈见火热之时，中国央行兜头浇下一盆冷水--支付宝等线下二维码支付业务突遭叫停，虚拟信用卡亦遭遇“难产”。

这是监管当局为了维护消费者资金安全的审慎之举，还是为了维护既得利益者“奶酪”的倒行逆施，各方众说纷纭。但无论如何，技术带来的变革不可逆转，任何试图维持现有格局的举措都恐怕不过是权宜之计。面对势不可挡的互联网金融，监管当局还需尽早出台切实具体的监管政策和相关时间表。

中国方兴未艾的无卡移动支付业务突起风云。三位消息人士周五透露，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。中国央行官员随后证实了该消息。

“金融创新金融改变必然动了既得利益者的蛋糕，此次的事件我认为可以看作是一次试金石，且看金融改革是真心要做还是随口说说罢了。”宏源证券研究所副所长易欢欢说。

中央财经大学金融法研究所所长黄震认为，任何新兴事物出来都会触动既得利益者或既得利益格局，当然也会存在一定的风险和提升的空间。

支付宝为中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团ALIAB.UL旗下第三方支付机构，财付通是中国互联网巨头腾讯(0700.HK)旗下的第三方支付机构。近期财付通透过微信红包、嘀嘀打车车费优惠等途径，吸引大量微信用户开通微信支付。

中国股份制银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)周三刚刚发布公告称，选择跟阿里巴巴和腾讯达成合作，分别与两公司合作推出虚拟信用卡。此前中信银行股价因触网而持续上涨，直至周五央行新规一出，随即转为暴跌,并于午盘停牌，因媒体报导需澄清。

一位第三方支付机构的高管表示，央行排除安全风险，对用户负责的态度是对的。“但当下线上线下一体化的新业态已经形成，监管层要用互联网思维，适应市场的发展，而不是拘泥现有的既定业态当中，逆大潮流而动。今后监管层要用底线思维，保障用户安全，切不可用上线思维。”该高管说。

中国人民银行支付结算司副司长周金黄表示，央行对金融创新一直持鼓励态度，暂停相关业务主要是出于对保护消费者权益和风险防控等方面的考虑，意在更好地促进互联网金融行业的健康发展。

中国此前公布的政府工作报告提出，今年要促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制。中国央行行长周小川日前亦表态“不会取缔余额宝等金融产品，但会加大对互联网金融的监管”。

**监管理念应与新技术环境匹配**

“维护支付服务市场秩序，防止支付风险”是央行此次发文由头。防范风险固然是监管当局的责任，但业内人士认为，随着技术日新月异的发展，监管思路和方式亦应与时俱进。

央行认为，线下条码（二维码）支付突破了传统受理终端的业务模式，其风险控制水平直接关系到客户的信息安全与资金安全。虚拟信用卡突破了现有信用卡业务模式，在落实客户身份识别义务、保障客户信息安全等方面尚待进一步研究。

“理由是安全，但安全始终是个相对词，真正的安全而是在于攻防之间、复杂业务场景之间的不断优化和改进，否则拍脑袋的安全体系其实最不安全。”易欢欢说。

易欢欢表示，腾讯、阿里巴巴与中信银行合作推出虚拟信用卡，应该经过长久的设计和试验，是不是在运行过程中发现问题再及时调整和纠正更合适？“底线思维去哪了？新技术环境下匹配行为监管理念的应该是监管系统的大数据化智能化，而非硬邦邦的大棒子。”

虚拟信用卡与银行传统发行的信用卡在审核、发放模式方面极为不同。据介绍，首张微信信用卡有诸多创新之处：一是做到了1分钟完成信用卡审批，即时可用；二是利用了大数据技术进行风险评级，确定授信额度，首分50元、200元和1,000-5,000元人民币三个档次，并根据记录逐步提升额度。

监管机构对信用卡有“三亲”（在信贷或信用卡审批环节，对申请人进行亲访、亲签、亲核）的监管要求。中金公司银行和金融服务团队认为，尽管中信银行所酝酿的虚拟信用卡已经采取包括调低信用卡额度、引入保险公司等方式尽量降低监管风险，严格意义上讲，在符合监管标准方面还是有一定瑕疵。

一家股份制银行信用开中心负责人表示，虚拟信用卡确实违反了信用卡业务当中“亲签亲访”的底线，但这是银监会的规定，而此次叫停该业务的却是央行。

“从风控角度讲，虚拟信用卡的额度最高只有5,000元。背后的运营商又具备大数据模型，而且为用户授信前，运营商肯定还要查询用户的征信情况。因此，信用风险并不大。”该负责人说。

央行要求，支付宝和财付通公司将有关产品详细介绍、管理制度、操作流程、机构合作情况及利润分配机制、客户权益保障机制、应急处置等内容，书面上报所在城市的央行中心支行。之后，将由中心支行支付结算处全面评估线下条码（二维码）支付、虚拟信用卡的合规性和安全性，于3月31日前将报告材料和有关监管建议报送央行支付司。

周金黄表示，此前曾接到一些消费者的投诉，有些用户在二维码支付过程中，出现了信息和资金被盗取的问题。

“央行总行应该拿出具体监管意见。支付宝、财付通都是全国性的第三方支付机构，分支机构没有相应的评估能力。另外，属地的监管导致不同地区尺度有松有紧，而资金、产品使用却不是。这个要求是不负责任的。”一家总部位于北京的大型金融集团的部门主管说。

央行副行长潘功胜此前就表示，鼓励互联网金融的创新，但要完善监管规则，因为不同业态监管方法和强度都不一样。

**银联不想成为“唐僧肉”**

更多分析人士相信，央行紧急叫停线下支付和虚拟信用卡更重要是原因，实际上是不断深化的互联网金融创新拿走了越来越多传统金融机构的的“奶酪”，传统部门借力监管当局发起了反攻，未来走势还要看双方博弈的结果。

“动了银联的奶酪是主因。”中金公司银行和金融服务团队表示。

中金表示，在传统的线下收单业务模式中，发卡行、收单行（主要是银行、银联商务和第三方支付企业）、银联按照7:2:1的方式分成；而在线上收单模式中，刷卡手续费仅有发卡行和收单行（主要是第三方支付企业），银联完全被架空。而二维码等支付方式本质上是用线上方式来做线下收单业务，银联的利益受到极大损害。

虚拟信用卡，定位监管上确实存在模糊地带，但虚拟信用卡将促进支付宝和财付通O2O闭环的建设，推动线下支付向线上支付转移，仍将损害到银联的利益，这或许亦是叫停的主要原因。

上述股份制银行信用卡中心负责人认为，原本计划推出的虚拟信用卡和之前的“京东白条”实际上没有太大不同。唯一的区别就是，京东开展的是平台内业务，而虚拟信用卡扩展到平台外。

“这就侵犯到银联的利益。这回的叫停恐怕并不是个案，很可能积蓄已久。此前微信支付、微POS、嘀嘀打车等，都损害到银联在通道方面的收入份额。”该负责人说。

易欢欢认为，这一波互联网金融的大热还是源自移动互联网、大数据、电商的渗透让消费者形成了爆发性的需求。“既得利益者是发现原有的体系这么脆弱、原有的客户壁垒如此之低，客户、数据、资金、信任在不断流失是最恐怖的。”

根据Enfodesk易观智库最新数据显示，2013年中国互联网收单的市场上，支付宝、财付通和银联网上支付以46.57%、19.29%和13.75%的占比位居前三位；而整体的非金融支付企业综合支付市场中，银联商务、支付宝和财付通位居市场前三，份额分别为42.51%、20.37%和6.69%。

数据并显示，2013年中国第三方互联网支付市场岁仍保持高速增长，但与前两年相比，互联网收单的增速明显趋缓。所以2013年传统的互联网支付公司进一步加强了线上线下的融合，向移动支付和线下POS收单市场拓展。

中金认为，不排除二维码支付和虚拟信用卡后续被恢复的可能性。历史上央行和银联对第三方支付有多次监管，但第三方支付企业仍茁壮成长。在鼓励发展互联网金融的大背景下，在补充材料和进行修正后，二维码支付和虚拟信用卡仍有恢复的可能。

“是‘暂停’而不是市场传言的‘叫停’。”周金黄称。

中国银联总裁时文朝此前就曾公开表示，中国银联有勇气和信心坦然面对第二个、第三个转接清算机构的出现。“但是，我们也确实不想让大家把银联当成‘唐僧’，只想着吃唐僧肉、互相挖墙脚。这不是正道。我们都堂堂正正地拿到市场上来说，拿到明面来做。”（完）

(审校 林高丽)

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