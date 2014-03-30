人行官员称互联网金融要有准入管理 可采取注册制

路透北京3月29日 - 中国央行调查统计司副司长徐诺金周五表示，互联网金融一定要有准入管理，可以采取注册制。

中国证券报周六引述其在一会议上讲话称，对互联网金融的监管，要侧重互联网金融的交易秩序；互联网金融应该自担风险，避免金融风险转化为社会风险；鼓励充分竞争，反对垄断。

目前中国互联网金融正以其产品高收益、高流动性和低门槛优势，获得飞速发展，不仅对传统银行等金融机构形成巨大冲击，同时也给中国传统金融监管框架带来新的挑战，并引起市场对互联网金融带来金融风险忧虑。

针对互联网金融风险，中国知名金融人士万晓西曾撰写专栏文章称，互联网金融风险等于互联网风险和金融风险的核聚变反应。

阿里巴巴旗下支付宝去年6月推出余额宝，拉开互联网金融的里程碑，至今规模已经超过5,000亿元人民币，客户数超过八千万。此外，腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)、新浪(SINA.O)，以及京东商城等公司相继推出互联网基金产品，推动货币基金高速扩张。

据中国证券基金业协会网站统计，截至今年2月末，货币基金规模已经超过1.4万亿元，为去年5月末规模的2.5倍。(完)

(发稿 钟华; 审校 张喜良)

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