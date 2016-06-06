互联网金融不应过度监管 应以创新态度规范引导--中国央行官员

路透北京6月6日 - 中国人民银行郑州中心支行行长徐诺金称，中国互联网金融要监管，但不要过度监管；应留出足够的空间让互联网金融充分全面地展现真正的发展潜力，并以创新的态度对其予以规范引导。

徐诺金在中国金融时报上撰文称，对互联网金融的监管应抓住准入、交易和退出三个关键环节。在准入环节不一定设很高的门槛、搞审批制，但要履行注册、申报、备案等程序，分别从机构准入、人员准入和业务准入等方面进行监管。

文章指出，凭借互联优势、大数据优势、云计算优势和区块链优势，互联网金融将在改造传统金融、提升传统金融、优化传统金融、发展普惠金融、提高资金配置效率、完善金融体系、推进金融体制改革等方面发挥积极作用，同时也为金融新型业态的出现提供新的可能。

但互联网金融作为新生事物，自身发展存在一个大浪淘沙、去伪存真的过程；面临监管收紧的变局并不意味着对互联网金融发展设置障碍，而是通过行业整治荡涤糟粕，回归互联网金融真正的本质。

金融研究机构银率网近日公布的5月P2P（网络借贷）行业数据显示，今年5月全国新成立的P2P平台仅1家，而新增的问题平台却达到200家，较上月环比增加113%，创单月问题平台数量新高。

路透此前从消息人士获悉，中国央行牵头制定的互联网金融风险专项整治工作方案有望出台，其中明确，P2P网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款；股权众筹平台不得发布虚假标的，不得自筹，不得“明股实债”或变相乱集资。（完）