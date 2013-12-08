人行发布同业存单管理办法 单期发行金额不得低于5000万元

路透北京12月8日 -为规范同业存单业务，拓展银行业存款类金融机构的融资渠道，中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。

办法并称，存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。

同业存单发行采取电子化的方式，在全国银行间市场上公开发行或定向发行。该办法将于12月9日（周一）起施行。

其发行利率、发行价格等以市场化方式确定，其中，固定利率存单期限原则上不超过一年，为一个月、三个月、六个月、九个月和一年，参考同期限上海银行间同业拆借利率定价；浮动利率存单以上海银行间同业拆借利率为浮动利率基准计息，期限原则上在一年以上，包括一年、两年和三年。

办法称，公开发行的同业存单可以进行交易流通，并可以作为回购交易的标的物；定向发行的同业存单只能在该只同业存单初始投资人范围内流通转让；发行人不得认购或变相认购自己发行的同业存单。并建立同业存单市场做市商制度。

同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。

中国央行副行长胡晓炼此前称，近期将从在银行间市场上发行同业存单入手，逐步扩大负债产品的市场化定价范围，进一步丰富金融机构市场化负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市场化创造条件。（完）

(发稿 曾祥进; 审校 张喜良)

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