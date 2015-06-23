中国央行公开市场继续按兵不动市场需求有限 IPO资金解冻料助缓流动性

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透上海6月23日 - 中国央行公开市场周二继续未有操作，延续此前九周空窗。交易员指出，市场流动性总体平衡，本周又有IPO资金解冻，预期将有助缓解半年末资金面波动，公开市场操作必要性仍弱。
北京一银行交易员称，随着本周IPO打新资金解冻回流，上周银行间资金面的短期紧张预计将有所缓解，“市场(对逆回购)需求不是很大”。
上海一银行交易员认为，此前虽有MLF到期未续作，近期市场流动性水平总体仍属平衡，暂无须重启逆回购来平滑资金价格波动。端午小长假期间央行未有降准降息等动作符合市场预期，不过长期来看，进一步宽松应仍有空间。
中国央行公开市场上周如预期中空窗，未能续做到期的中期借贷便利(MLF)消息则略令人意外。业内人士称，现有经济形势并不支持货币政策转紧，宽松仍是大方向。至于总量调节，央行可能会使用包括降准在内的其他更长期工具，来弥补期限仅三个月的MLF的不足。
据路透统计，本周公开市场仍无正、逆回购到期，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。
在暂停近两个月以后，2015年1月22日央行公开市场启动逆回购操作。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） --
（周四） 待定
逆回购 （周二） --
（周四） 待定
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====（完）
(发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
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