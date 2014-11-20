分析：中国央行六周来首度净投放 月末IPO施压待定向工具再发力

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
作者 丁淑琴
路透上海11月20日 - 中国央行本周公开市场释放乐观信号提振机构信心，周四正回购操作量逾一个半月来首度减少，由此全周实现六周来的首次净投放，因月末IPO申购导致流动性呈趋紧态势，且最新国务院会议重提融资成本过高问题。
本周公开市场净投放100亿元人民币，终结此前连续五周回笼量持平到期量的格局。业内人士指出，本周还有500亿元现金定存到期抽水，下周IPO申购冻结资金施压，机构期待央行能延续此前基调，通过MLF(中期借贷便利)等定向工具向市场放水。
他们还提到，国务院会议部署了多措施缓解融资成本过高，其中较为有效的可能包括提高债券及股票等直接融资比例，增加存贷比指标弹性方面，可考虑将同业存款纳入存款范围并下调法定存款准备金率，公开市场上要关注正回购利率是否会再下调，全面降息的可能性再降。
“(操作量减少)100亿元太少了，只能当做信号来理解，下周IPO冻结的资金量比较大，提振一下市场信心，”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称。
他指出，下周IPO冻结资金规模预计较大，又适逢月末，资金会比较紧张，不排除央行将通过某种形式，提供一些短期的流动性支持。
广发银行金融市场部高级交易员颜岩还提到，国务院会议提出要降低融资利率，但实际很难有立竿见影的方法，目前来看，前提是要保证市场上的无风险利率要低一些。
“起码保持在这个水平，不要因为供给或者资金原因，无风险利率有大的变化，”他称，"央行应该会放水，用什么工具，挑一样合适的，给点钱呗。"
央行公告显示，今日14天期正回购操作量缩减至100亿元，利率持稳在3.40%。此前则连续逾一个半月维持在200亿元。
银行间债市周四早盘现券和国债期货走势仍偏弱，因资金面压力有增无减；至于国务院提出的降低融资成本大政策方向，在未有实质举措出台前，债市淡然以对。
国务院周三举行常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。[nL3S0T93U4]
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/fad53w
**关注存贷比弹性增加**
配合国务院要求以定向发力方式因应经济下行压力，并推动经济改革的基调，央行年内已三度下调正回购利率，并使用了MLF和PSL(抵押补充贷款工具)等多种创新工具向市场放水；但最新汇丰11月中国制造业PMI初值下滑至半年来最低水平，显示经济下行压力依然很大。
中金固定收益团队报告分析指出，目前政府仍需要依靠基建发力来作为短期托底支撑因素，而货币政策在实际利率升高的环境中仍需要继续引导名义利率下降，短期内，公开市场操作利率是否会进一步下调需要关注。而如果贷存比口径调整，未来法定存款准备金率也有下调空间。
刘东亮认为，国务院常务会议显示暂时没有全面降息可能，会议提到要增加存贷比弹性，大方向应该是提高可用于投放贷款的资金比例，可能会把同业存款纳入存款范围。
海通证券报告也表示，增加存贷比指标弹性料导致贷存比明显下降，信贷投放空间打开，同时将同业存款变成一般性存款或会伴随补缴准备金，从而致使央行相应下调存款准备金率，预计会有四次下调。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。
非常规工具方面，2014年央行在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。
此外， 央行一季度开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，三季度末SLF余额为零，三季度以MLF操作投放基础货币共计7,695亿元，期限为三个月，利率为3.5%。
央行同时还通过PSL为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） 200
（周四） 100
逆回购 （周二） --
（周四） --
央票到期 --
正回购到期 400
逆回购到期 --
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净投放 100(完)
(审校 林高丽)
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