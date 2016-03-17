分析：中国央行利率调控稳短压长 控风险及降融资成本两手抓

作者 边竞

路透上海3月17日 - 中国央行时隔一个月后再度下调MLF（中期借贷便利）询量利率，而公开市场本周延续的小量逆回购利率则仍稳如泰山。上述动作再次凸显央行在利率调控中稳短端压中长端的思路，其用意或在于继续引导融资成本下降的同时，兼顾控制金融市场风险。

分析人士指出，通过压低三个月至一年期MLF利率，央行继续释放明确的结构性宽松信号，进而降低银行负债成本，引导市场利率水平下行，并进一步拉低实体经济融资成本。

他们并认为，今年定向宽松仍将是货币政策主旋律，而在数量型调控向价格型调控转变过程中，央行利率走廊的操作机制将进一步成型，全面宽松工具如降准降息可能只有在“形势逼人”之时才会出招。

“这次降（MLF利率）有点意外，毕竟上次降完之后就和二级差不多了，现在3、6、12个月全部降25个bp，一下就低于二级的了，但是又维持了七天（逆回购）2.25%不变，”南京银行金融市场部交易员郭伟称。

多位消息人士周三透露，中国央行当日就MLF操作向部分银行询量，并下调各期限利率25个基点（bp），其中三个月期降至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期降至2.75%。央行政策基调仍偏向定向宽松，在保持短端利率平稳的同时，继续重点引导中长期利率下行。

根据以往惯例，央行一般在每次MLF操作前向银行询量，之后当周进行相关操作。此次MLF利率下调后，已明显低于同期限的同业存单利率，目前股份制银行发行的三个月期同业存单利率约为2.75%，六个月品种在2.80%附近，一年期则在2.90%上下。

央行公开市场本周仍每日进行七天期逆回购操作，截至周四累计操作量900亿元，单日规模从周一的100亿元渐次递增至周四的400亿元，中标利率依旧持稳在2.25%。据路透统计，本周共有1,150亿元逆回购到期，央票最早在今年7月才陆续开始有到期。

郭伟表示，目前不论是隔夜和七天回购利率都相对稳定，金融市场短期利率可能仍在央行的合意水平，而央行调低MLF利率还是希望巩固社会融资成本下降的成果。此外，压低长端利率保持短端利率，也相当于不要让过多的资金在金融市场里堆积，从而吹大市场泡沫。

平安证券固定收益事业部执行总经理石磊谈到，央行多次下调利率走廊中枢MLF的利率，而在资金投放上一直较为谨慎，甚至降准后公开市场回笼资金量一直较大，导致货币市场利率稳定难降。

他并认为，下调与实体融资相关性更强的长期资金利率，而稳定与金融市场相关的资金成本，这是目前货币政策操作基本模式。

中国央行行长周小川上周在两会记者会上表示，比较稳健的货币政策配合其他宏观调控措施，就可以实现经济增长目标；除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。

**引导资金入实体仍是政策主要考量**

海通证券宏观债券研究团队姜超等认为，临近季末，由于监管考核、例行缴准等因素，银行体系流动性风险上升，而人民币汇率波动，资金流出压力未消，MLF有利缓解资金面压力。而本次MLF利率下调将降低银行中期负债成本，并有望传导至居民和企业的中长期融资成本，利好实体经济。

郭伟谈到，去年以来释放了这么多流动性，但进入实体的资金仍相对有限，包括今年一二线城市房地产市场火爆都是佐证，所以接下来货币政策还会在资金进入实体经济上加强引导。

“一方面如果短端再降的话，金融泡沫肯定越吹越大，这样对实体更不利；另一方面可能也是稳定汇率的要求，毕竟现在（人民币与美元间）还有一点短端的利差。汇率还是蛮脆弱的，”她表示。

美联储周三维持利率不变，但下调了今年收紧货币政策步伐的预期。美联储在政策声明中称，温和的经济扩张和“强劲的就业增长”，使得今年升息是合适的。新的预期表明，大部分决策者认为年底前升息两次，每次25个基点是合适的，12月时预估为四次。

中国国务院总理李克强周三在“两会”闭幕后的新闻发布会上称，中国降息降准以及定向降准都不是“量化宽松”，金融的首要任务还是要支持实体经济的发展。

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩则指出，目前来看，人民币兑美元6.50附近是监管层比较看重的位置，不希望被轻易击破；而央行维稳短端利率的同时，也会随时关注资金面的波动，“只要隔夜（回购加权）利率高过2%，可能就会降准。”

银行间市场隔夜回购利率最新报1.9598%，年初以来基本稳定在1.95%附近。

中国央行口径外汇占款2月继续下降，但降幅缩窄至1月的三分之一，反映人民币汇率维稳初见成效，跨境资金流出正在收敛。随着市场对人民币贬值预期弱化，3月外汇占款数据料将继续改善。

不过由于此次MLF各期限利率降幅较大，目前三个月MLF与七天逆回购利差只有25个bp，如果短端保持稳定，中长端利率的下行空间已明显收窄。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，降准之后需要降息，在存贷款基准利率下降前，也需要通过利率走廊来释放信号；本次降的是中端利率，未来还会降短端利率，曲线陡峭了，长端才能降下来。

至于短端利率的下调时机，他亦坦言，“央行也犯愁，债券杠杆大，再降短端担心杠杆风险，现在杠杆主要集中在券商基金和银行的委外。上次降准就是形势所逼，后面的动作应该还是逼出来的。”

不过海通证券认为，目前供给侧改革下工业生产萎缩，而货币信贷超增带动投资需求反弹，意味着价格具备上行压力。历史经验表明，结构转型期的需求刺激政策效果往往不佳，而极易推升通胀和资产泡沫，需警惕滞胀风险，也意味着进一步降低基准利率的空间受限。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 （周一） 100

（周二） 200

（周三） 200

（周四） 400

（周五） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一） 300

（周二） 300

（周三） 150

（周四） 200

（周五） 200

SLO到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)