中国人民银行持有意大利油服公司Saipem的2%股份

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透米兰12月30日 - 周二市场监管机构Consob发布的文件显示，截至12月18日，中国人民银行持有意大利油服集团Saipem(SPMI.MI)2.027%的股份。
今年中国央行对意大利蓝筹企业进行了一系列大型投资，分别买入菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)、意大利电信(Telecom Italia)(TLIT.MI)和光缆制造商Prysmian (PRY.MI)约2%的股份。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。