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中国财经 | 2014年 12月 31日 星期三 07:33 BJT

中国人民银行持有意大利油服公司Saipem的2%股份

路透米兰12月30日 - 周二市场监管机构Consob发布的文件显示，截至12月18日，中国人民银行持有意大利油服集团Saipem(SPMI.MI)2.027%的股份。

今年中国央行对意大利蓝筹企业进行了一系列大型投资，分别买入菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)、意大利电信(Telecom Italia)(TLIT.MI)和光缆制造商Prysmian (PRY.MI)约2%的股份。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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