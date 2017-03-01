中国央行1月末外汇远期空头头寸仍稳于453亿美元 2月到期289亿

路透上海3月1日 - 中国央行周二晚间公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至1月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为连续五个月稳在该位置；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为333.38亿SDR。当月仍无多头头寸。

央行网站公布的国际储备与外币流动性数据模板表格还显示，1月首次出现一个月或以下期限的空头头寸289亿美元，证实此前市场猜测的2月将有289亿美元头寸到期的判断；另外一个月至三个月的空头头寸103.57亿美元，三个月以上至一年期限的空头头寸60.44亿美元。

除按照美元标价外，央行从去年4月开始，增加以IMF特别提款权（SDR）公布相关数据。今年1月美元与SDR的折算汇率为0.735928。

中国央行此前指出，外币对本币的远期和期货空头头寸主要反映了央行为满足企业外币负债套期保值需求而与商业银行开展的外汇远期操作，将继续按实需原则提供远期避险产品，央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。

中国国家外管局局长潘功胜1月曾表示，外汇管理部门将保持外汇管理政策连续性、一贯性，提升贸易投资便利化水平；加强真实性合规性审核，着力防范跨境资本流动风险，维护外汇市场健康稳定。（完）