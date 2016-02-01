中国央行：1月开展常备借贷便利操作5209亿元 月末SLF余额为1.1亿元

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月1日 - 中国央行周一公布，1月开展常备借贷便利（SLF）操作共5,209.1亿元人民币，1月末常备借贷便利余额为1.1亿元。
央行网站公告显示，常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用；1月的SLF操作中，隔夜3,065.3亿元，利率为2.75%；七天2,143.7亿元，利率为3.25%；一个月0.1亿元，利率为3.60%。
央行并公布，1月对金融机构开展中期借贷便利操作（MLF）共8,625亿元，其中期限三个月4,455亿元，六个月2,175亿元，一年期1,995亿元；同时收回到期中期借贷便利2,500亿元；1月末，MLF余额为12,783亿元。
此外，央行1月对三家政策银行发放抵押补充贷款1,435亿元，1月末余额为12,246.89亿元。
中国央行此前召开商业银行座谈会部署春节前后银行体系流动性管理工作，称对于中期流动性需求，央行将通过分别开展中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、抵押补充贷款（PSL）等操作安排6,000亿元以上资金予以支持。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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