中国央行拟6月上旬开展MLF操作并择机启动28天逆回购--金融时报

路透北京5月26日 - 中国央行旗下媒体金融时报周五晚间援引央行表示，考虑到6月影响流动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作，并择机启动28天逆回购操作。

金融时报网站报导称，央行是在昨日的自律机制座谈会上做出上述表态。从市场利率定价自律机制秘书处了解到，央行表示，已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪，将搭配好跨季资金供给，保持流动性基本稳定，稳定市场预期。

据路透统计，6月将合计有4,313亿元人民币MLF到期，分别为6月6日1,510亿、6月7日733亿、6月16日2,070亿元。

中国央行公开市场自5月16日起逆回购操作均维持七天和14天期组合，28天期则缺席。

端午小长假及跨月在即，面对单周逾4,000亿元近三个月最大规模的逆回购到期，中国央行公开市场本周开展积极的对冲操作；市场短期资金面亦大幅好转，短端回购利率回落幅度明显。（完）

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