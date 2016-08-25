中国央行要求大行合理搭配资金融出期限 明确政策基调未改--消息

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京8月25日 - 熟悉情况的两位消息人士周三晚间对路透表示，中国央行当日就流动性管理问题召集主要大型银行开会，要求大行合理搭配资金的融出期限，防止融出资金的期限过于集中；央行并明确今年以来的货币政策总基调不会改变。
市场人士认为，央行此举释放出其仍希望保持资金面平稳的信息，希望通过降低隔夜融资占比，来降低金融加杠杆的风险。
“今年以来，隔夜的融出资金量（占比）一直高居在90%左右，过于集中让央行担心风险。”一了解情况的消息人士称。
该消息人士还透露，央行在会上并表示，希望各行认真对待流动性管理的问题，如果到期后的14天期逆回购需求不佳，不排除继续推出更长期限的逆回购，以引导市场。
路透已就此消息联系中国央行，但其表示不予置评。
上海某银行交易员认为，央行目的是让资金融出的期限拉长，既改善了隔夜占比太集中的局面，也能提高机构的融资成本，让大家控制杠杆。
“目前看，双杠杆中先降期限杠杆是方向，总量杠杆下降目前看对市场杀伤力过大。”一大行金融市场部人士称。
对于降杠杆的效果如何，方正证券固收分析师杨为敩表示，从银行资金来看，逆回购所投放的资金在整个银行的流动性中占比较小，做一个置换期限确实能影响资金成本，但对银行整体资金成本提高幅度不大。
“现在处于资产荒的情况下，在大类资产里，债市的收益、期限等都是比较合适的资产，通过提高资金成本，能使得机构降杠杆的可能性不是特别大，甚至可能适得其反，导致个别机构通过加杠杆加久期来覆盖资金成本的损失。”他说。
时隔逾半年后，中国央行周三在公开市场重新启动14天逆回购。在补充流动性的同时，期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。不过从当天操作结果来看，与春节前持平且明显低于二级的中标利率，稍微缓和冲击。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
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