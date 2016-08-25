中国央行要求大行合理搭配资金融出期限 明确政策基调未改--消息

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路透北京8月25日 - 熟悉情况的两位消息人士周三晚间对路透表示，中国央行当日就流动性管理问题召集主要大型银行开会，要求大行合理搭配资金的融出期限，防止融出资金的期限过于集中；央行并明确今年以来的货币政策总基调不会改变。

市场人士认为，央行此举释放出其仍希望保持资金面平稳的信息，希望通过降低隔夜融资占比，来降低金融加杠杆的风险。

“今年以来，隔夜的融出资金量（占比）一直高居在90%左右，过于集中让央行担心风险。”一了解情况的消息人士称。

该消息人士还透露，央行在会上并表示，希望各行认真对待流动性管理的问题，如果到期后的14天期逆回购需求不佳，不排除继续推出更长期限的逆回购，以引导市场。

路透已就此消息联系中国央行，但其表示不予置评。

上海某银行交易员认为，央行目的是让资金融出的期限拉长，既改善了隔夜占比太集中的局面，也能提高机构的融资成本，让大家控制杠杆。

“目前看，双杠杆中先降期限杠杆是方向，总量杠杆下降目前看对市场杀伤力过大。”一大行金融市场部人士称。

对于降杠杆的效果如何，方正证券固收分析师杨为敩表示，从银行资金来看，逆回购所投放的资金在整个银行的流动性中占比较小，做一个置换期限确实能影响资金成本，但对银行整体资金成本提高幅度不大。

“现在处于资产荒的情况下，在大类资产里，债市的收益、期限等都是比较合适的资产，通过提高资金成本，能使得机构降杠杆的可能性不是特别大，甚至可能适得其反，导致个别机构通过加杠杆加久期来覆盖资金成本的损失。”他说。

时隔逾半年后，中国央行周三在公开市场重新启动14天逆回购。在补充流动性的同时，期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。不过从当天操作结果来看，与春节前持平且明显低于二级的中标利率，稍微缓和冲击。（完）