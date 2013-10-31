人行重启逆回购“救急” 量小价升显政策仍中性偏紧

* 本周公开市场逆回购在暂停三次后意外重启

* 单周转为净投放291亿元

* 资金面持续紧绷，重启逆回购意在增强市场信心

* 三年央票续做及逆回购量小价高，央行态度仍谨慎

* 基本面掣肘，近期政策基调仍维持中性偏紧

作者 边竞

路透上海10月31日 -中国银行间资金紧张局面本周仍无好转迹象，为缓和市场紧张情绪，央行公开市场逆回购在暂停三次后重启，单周转为净投放291亿元人民币；不过逆回购量小价升，加之到期三年央票继续大比例续做，均显示央行态度仍谨慎。

业内人士认为，导致本轮资金紧张固然有缴税、月末因素以及央行外汇市场干预减少等多方面因素，但逆回购停做令预期趋紧，无疑放大了市场的恐慌情绪，进一步加剧了流动性的压力，央行此时恢复逆回购意在增强市场信心，令资金供给渐回正常轨道。

他们也指出，从四季度看，无论是外汇占款呈恢复性增长，还是财政资金年底集中投放，市场流动性都将获得不少补充；加之目前M2以及社会融资增速依旧偏高，通胀压力也有所抬头，基本面的掣肘令央行的政策基调仍维持中性偏紧。

“至少央行的意思是不希望看到钱荒再现，缓解市场情绪，表明一下态度，但逆回购利率毕竟还是上了20个bp(基点)，我们认为政策取向还是维持在中性偏紧。”海通证券宏观首席分析师姜超表示。

招商银行金融市场部债券分析师田嘉超则谈到，央行还是想维持货币市场利率的相对稳定，最近资金利率持续高涨肯定是央行不愿意看到的，七天回购利率在3.5%附近波动应该是其可以接受的水平。

继高比例续做到期三年央票后，央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作，为130亿元七天期，中标利率则走升20bp至4.10%；周四进行的160亿元14天期逆回购操作，中标利率4.30%，亦较上次上涨20个bp。

央行周一到期续做了59亿元三年期央票，利率继续持稳在3.50%；到期续做的标的券为周二(29日)到期的1001094，到期规模为60亿元。

上周央行公开市场则无任何操作，因逆回购到期，单周净回笼580亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/jyt34v

**资金紧张缓解后逆回购或再停**

尽管上周流动性已明显吃紧，但公开市场逆回购并未现身，市场已普遍认为其将阶段性淡出。不过在缴税高峰逐渐过去后，资金面仍没有转好迹象，而机构心态的不稳更令资金供给受到抑制，为防止悲观心态蔓延，央行不得不以逆回购“输血”。

田嘉超表示，从外汇占款来看市场的资金并不缺，现在缺的主要还是信心，央行在这个时候出来维稳，给市场的信心还是比较明显的。这两天回购利率虽然没有下来，但应该只是短期因素，最多过了月末，应该就没有太大问题了。

不过，本周两次逆回购的操作量都偏小，加上中标利率也跟随二级市场上调，这亦表明央行不愿看到市场将重启逆回购解读为放松信号，其应急的意味可能更浓一些，一旦资金明显转好，逆回购随时可能再次暂停。

“央行做出一个姿态，安慰一下大家，市场一旦好转了，（逆回购）就会停的，”南京银行金融市场部研究员张兰称。

中国银行间市场周四回购利率全线大跌，七天期以内短期资金利率已回落至周初水平。市场人士表示，资金供求已显基本平衡，拆入难度进一步下降，利率近期有望继续回落。

姜超也认为，只要流动性压力减轻，逆回购应该还会停，因为外汇占款的增长确实很猛，逆回购持续性很难像以前一样。

9月中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比大涨近三倍。分析师相信，未来几个月资金仍将持续流入且维持高位，这将利于支撑银行间市场的流动性并有助于利率在短期内回落。

从以往经验看，每年的11-12月是财政存款的集中投放期，12月尤甚。根据央行数据统计，此前2008-2012五年中，12月单月投放资金基本在1万亿元左右。相对而言，11月投放规模略小。除2009年外小幅上缴外，11月单月投放在1,000亿元-3,000亿元之间。

**央行态度仍中性偏紧，但将严守流动性底线**

总体来看，目前市场的整体流动性并不短缺，四季度外汇占款增长和财政资金投放又将提供更多扶助；而为了控制金融机构同业业务扩张，央行可能还是倾向于资金面维持紧平衡，但同时也将严守流动性底线，在资金面出现大幅波动时提供必要帮助。

北京一券商分析师谈到，“我们估计10月份的CPI和M2(增幅)可能都会上一些，央行又主要是盯这两个指标。这两个指标如果下不来，央行没道理会松的，所以目前也只是暂时缓解一下，让借钱别那么费劲。”

田嘉超表示，资金面过宽金融机构又会有加杠杆的冲动，但也不能太紧，现在企业发债成本很高，对经济复苏也不利，也没有必要主动去收紧。央行之前也表态，希望资金面维持在一个合理的水平。

张兰则认为，央行的政策取向仍将偏谨慎，主要是因为这几个月的数据不是很好看，特别是通胀反弹的比较明显，在这种局面下，央行不大可能主动释放流动性。

她并指出，银行同业的资产还是膨胀的比较厉害，央行也表态说各家机构要收缩杠杆，而资金越泛滥，杠杆就越大，估计公开市场还是维持偏紧的操作。

中国人民银行近期政策操作的目标之一仍为控制同业等非标准化融资。据四位消息人士周二透露，央行官员在日前举行的公开市场一级交易商会议上表示，仍建议机构要适度收缩杠杆，不要太激进，以免在资金面紧张时受到冲击。

不过在坚持谨慎基调的同时，央行也会严密关注资金市场的波动，一旦出现异常波动，亦将再次出手稳定市场。

“至少央行不会看着你死，会有个底线，”张兰表示。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 130

(周四) 160

央票到期 60

央票到期续做 59

正回购到期 --

逆回购到期 --

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净投放 291(完)

(审校 张喜良)

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