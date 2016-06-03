分析：中国央行收放有度维稳流动性 季末存忧但全面放水难期

作者 吴芳

路透上海6月3日 - 中国央行公开市场本周连三周净投放，月末资金面亦在央行及时加码逆回购呵护下平稳度过。分析人士称，央行收放自如维稳资金面意图明显，进入6月初银行间宽松格局重现，逆回购顺势减量；短期流动性虽暂无忧，但本月还将面临内外多重因素挑战，谨慎心态难消。

他们认为，美联储6月加息预期升温，令人民币面临贬值压力，同时半年末及季末MPA(宏观审慎评估)考核亦添扰动；不过考虑到保障经济以及股汇市和房地产等平稳运行，短期货币政策仍将维稳，难现全面放水，预计公开市场及定向工具仍是熨平资金波动主要手段。

“(公开市场资金)月末多放点，月初就回笼一些，收放自如吧，央行现在还是比较自信，”东兴证券固定收益分析师郑良海称。

他认为，虽然美国年中加息预期升温，加大人民币贬值压力，外汇占款流出较4月或有所扩大，但人民币此轮渐进贬值，对国内流动性冲击不大，国内政策和金融机构都应对较为充分。

他同时指出，6月底资金利率存在时点干扰，国内方面主要有MPA半年考和季节性扰动等，但预计央行届时会继续加大MLF(中期借贷便利)+公开市场等操作进行投放，流动性压力也不会太大。

央行周三公告称，5月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共5.7亿元；同时，5月对国开行、农发行、进出口行净增加抵押补充贷款（PSL）共1,088亿元；当月对金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,900亿元。

中国央行公开市场本周共进行3,900亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率依旧持稳在2.25%。对冲3,700亿元到期量后，单周净投放200亿元，上周净投放规模为700亿元。

中信证券研究报告亦认为，总体来看，央行依然着重维持资金面平稳格局。步入6月，内外压力再起，流动性风险叠加汇率漩涡或将再度来袭，随着美联储加息决议临近，市场风险或已开始提前释放，资本市场震荡加剧。

报告并指出，从内部来看，通胀料继续上行，人民币持续承压，央行实质稳健的政策态度依然坚定，全面宽松料难再现。资金方面，尽管近期流动性整体平稳，但6月末流动性需求增大可能带来的冲击仍不可小视，资金面紧张状况有可能再现。

中国银行间市场周五流动性继续稳中偏宽松，月内到期各期限供给充裕，借款几无难度。不过即使短期忧虑不大，但半年末前紧张情绪仍无法完全消除，主要回购利率仅窄幅盘整。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦上周五称，如果经济如预期般加速成长，继 续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7 月升息的预期。

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**未来资金存扰动但整体可控**

分析人士多认为，最新公布的经济数据显示中国基本面虽仍面临压力，但失速风险在降低。为了保障股市、汇市以及房地产市场等不发生系统性风险，央行在流动性调控方面使用包括逆回购、MLF及PSL等工具短期已足以应对半年末资金波动。

“现在市场去杠杆还在发酵，MPA对金融机构、还有外汇占款流出对资金面都有压力，其实央行在这段逆回购和MLF等工具上是净投放的，5月就是例子；所以6月中下旬资金面会紧张，但不会大面积收紧，市场情绪会有波动，但央行也会出手支援，”华北一银行交易员表示。

他并认为，经济基本面压力仍在，但是整体走势并不足以触发大幅宽松政策来支撑稳增长，高层对经济的容忍度也在逐步提高，而且央行近期也多次表态要坚持适度宽松。

今日公布的财新5月中国服务业PMI继续回落，综合PMI指数创下三个月低点，反映中国经济增长动能略微减弱。周三公布的三项中国5月PMI指数两降一持平，显示经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，经济暂无失速风险。在此情况下，短期政策宽松稳增长的必要性并不大。

“经济是差，但汇率、楼市、股市，一个个都是火药桶，压力太大，央妈不会轻易大放水的，”上海一券商分析师表示。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)