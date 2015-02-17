中国央行公开市场今日零操作为马年收官

路透上海2月17日 - 中国央行公开市场周二未进行任何操作，昨日资金面一度十分紧绷，不少一级交易商也申报了逆回购需求，但公开市场选择按兵不动，可能是央行认为市场资金供需已趋于平衡，安度节前最后交易日并无难度。

“现在（资金面）不算松，不过供给也有，问题应该没什么问题了，就是还要去忙活一阵，”华东一银行交易员称。

据路透统计，本周公开市场无正/逆回购到期，据此计算，本周公开市场既无资金投放亦无回笼。而春节后当周则有1,800亿元人民币逆回购到期回笼资金，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

中国今年春节假期为2月18日至24日。

央行公开市场上周通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元人民币，创下逾一年以来新高。另外，央行今年提早启动逆回购，拉长供给时间，加之有SLF、MLF等工具配合使用，公开市场操作压力有所减轻。[nL4S0VM1HS]

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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净投放 0 (完)

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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