中国央行公开市场节后首周净回笼 但小量逆回购仍显央行维稳意图

分析：若当选韩国总统 文在寅或将经济重要性置于就业及增税之上
路透首尔5月8日 - 有望当选韩国新总统的文在寅(Moon Jae-in)表示，他希望增聘消防员、教师和警察，但他的主要目标将是保护韩国脆弱的经济复苏。
路透上海2月26日 - 中国央行公开市场周四春节后首次操作，进行了380亿元人民币逆回购，但由于春节前操作的逆回购大量到期，本周净回笼达1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。
尽管节后现金将会逐步回流银行体系，但在逆回购以及国库现金定存集中到期的冲击下，短期资金仍显偏紧，央行继续通过小量逆回购操作传递维稳意图。
市场人士并认为，公开市场近期的主要基调仍是根据资金面的松紧程度进行灵活调节，以维持市场相对平稳的预期。
“其实从往年看，今天央行够给面子的了，以前节后一般都是不做(逆回购)的，”南京银行金融市场部研究员王强松称。
央行公告显示，公开市场今日进行了380亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率继续持平于4.10%。据此计算，本周公开市场将净回笼资金1,420亿元。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/nej93w
上海一银行交易员谈到，本周资金抽离因素较为集中，除了节前的逆回购陆续到期外，两期国库现金定存集中到期，而节后的现金回流又有一个过程，所以造成短暂的资金供需失衡。
据路透统计，本周公开市场有1,800亿元人民币逆回购到期回笼资金，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。
此外，本周二和周四还分别有600亿元和400亿元的国库现金定存到期，加上昨日又逢存款准备金例行调整，对资金面形成进一步扰动。
王强松并指出，央行今日的逆回购操作对流动性的缓解效果有限，更多地是想在资金偏紧的情况下，表明一下维稳的态度。
中国财政部和央行将于周五(27日)进行今年第二期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量500亿元人民币，期限六个月。
央行公开市场上周未进行任何操作，尽管资金面一度十分紧绷，不少一级交易商也申报了逆回购需求，但公开市场选择按兵不动，可能是央行认为市场资金供需已趋于平衡，安度春节前最后交易日并无难度。
中国今年春节假期为2月18日至24日。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。
除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） --
（周四） --
逆回购 （周二） --
（周四） 380
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 1,800
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净回笼 1,420 (完)
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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