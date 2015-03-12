分析：IPO高峰期中国央行减力净回笼 经济承压宽松预期不减

作者 吴芳

路透上海3月12日 - 在到期资金对冲下，中国央行公开市场本周虽连续第三周净回笼，但适逢新股申购高峰期，回笼量较上周缩减逾一半。分析人士表示，尽管本轮新股集中申购对资金扰动低于市场预期，但央行延续少量平价逆回购操作，彰显其维稳意图未改。

不过他们并称，流动性虽相对宽松，但资金利率回落幅度却有限，最新出炉的经济数据显示经济下行压力逐步加剧，因此考虑到降低融资成本及保证稳增长需求，继前期央行一系列宽松政策之后，机构对持续放松预期仍强烈，但手段选择分歧犹存，静观进一步宽松信号。

“本周还是净回笼，昨天经济数据那么差，我觉得高利率是撑不下去了，坐等央行放松信号，”南京证券固定收益分析师杨浩指出。

他并认为，机构均预期利率仍要继续下行是趋势，甚至不排除央行是不是做定向的可能，不过宽松已经成为市场共识；而且如果要压低市场利率的话，初步估计宽松信号应该会先从公开市场释放，先逐步转为净投放，不排除加量降价的可能性，最后再选择降准。

央行公开市场本周逆回购操作量缩减至600亿元人民币，品种均为七天期，其中周二350亿，周四250亿，利率持平于3.75%；据此计算，本周公开市场将净回笼资金530亿元，为连续第三周净回笼，较上周净回笼量缩减逾一半。

“逆回购投放量还是在预期内的吧，因为市场还算宽松，没有继续(大力）投放的必要了。”上海一银行交易员表示，本周IPO虽然量大，但本身不影响市场整体流动性，只是在不同银行间转移而已。

东莞银行金融市场部陈龙则解释称，从投放数量上来看，央行逆回购仍是安抚性的，而新股申购前，由于大行吃不准自己的账户能锁定多少资金，所以出钱意愿都比较低，而进入申购期后，预期稳定，自然出钱就常态化了。

本周初隔夜资金供给充裕，惟IPO对流动性影响不确定性仍存，机构不敢贸然放出长钱；随着IPO冲击有限，部分机构心态得以放松，则增加了较长期限资金供给。周四早盘主要回购利率略涨，新股申购高峰期延续，但机构融出意愿仍旺盛，资金宽松局面不改。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/pac34w

**经济数据疲弱，宽松预期再增强**

中国央行自去年11月降息后，今年2月降准，3月又再次降息，且春节降息后公开市场七天期逆回购利率继续下调10个bp，虽然宽松政策频出，但经济下行压力丝毫未减，继续政策放松仍是市场共识，惟手段的选择上存在分歧。

尽管去年年底以来已祭出多项宽松政策，但依然无法止住中国经济的惯性下行。最新公布的1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力，在调结构和促增长之间寻求平衡。

“经济一差，(放松)窗口就开了，宜早不宜迟，”杨浩称，虽然通胀和经济增长都是政策要考虑的因素，但是也要看不同时间点，目前稳增长更为迫切。

央行货币政策委员会委员钱颖一周三接受路透专访时表示，中国货币政策今年是否会继续放松，“很大程度上”取决于国内通胀形势，而通胀率稳定在1-2%间是为决策层所乐见的。

面对经济下行压力增强，在政策放松手段的选择上，机构仍看法不一。华南一券商分析师表示，虽然经济数据很差，但感觉如果要宽松，大概率会提前出台，一般很少紧接着很差的数据去释放宽松信号。

“前期的宽松应该还没结束吧， 有MLF分别在3月、4月到期，先看看会不会再续期吧，可以再看看下午的数据，”她称。

陈龙则认为，降准并不一定是因为经济下行而需要的，而是流动性收缩特别是基础货币下滑超出预期才会启动。央行短期可能借用其他投放手段暂时延缓降准的时点，但实际的基础货币缺口仍在，降准仍然是必须的选项。

2014年四季度货币政策执行报告显示，去年央行货币政策工具(包括公开市场操作、再贷款再贴现和其他流动性支持工具)已取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。当年外汇占款供给基础货币仅约6,400亿元，同比少增2.1万亿元。

他并指出，另外，调降公开市场利率对于实体经济和基础货币缺口补充有限，它只会加重货币市场的杠杆水平和金融套利，因此，估计央行会慎用。

上周央行共进行两次逆回购操作，期限均为七天，当周净回笼1,450亿元。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 350

（周四） 250

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 1,130

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530 (完)

(审校 林高丽)

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