中国央行公开市场空窗格局已逾一个月 短期内操作必要性仍低

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透上海5月19日 - 中国央行公开市场周二仍无任何操作，至此空窗格局已持续逾一个月。资金面仍异常充沛，即便应对一个月两次的IPO也毫无压力，无需公开市场额外提供帮助。
交易员指出，面对仍疲弱的经济基本面，央行仍将会维持流动性的宽松局面，并为地方债大量置换发行保驾护航，正回购重启的可能性暂时也不大，近期公开市场料仍将保持平静。
“还是没有操作，感觉大家都已经不太关注(公开市场)了，”华东一银行交易员称。
上海一银行交易员谈到，当前货币政策的宽松工具主要依靠力度更强的降准降息以及MLF等，公开市场作为例行操作工具就没有太多用武之地；而且只要央行对泛滥的流动性没有过多的担忧，短期内启用正回购的可能性也有限。
银行间资金市场上，隔夜质押式回购加权平均利率最新报1.0088%，继续创下自2009年9月以来的新低；七天回购加权利率最新报1.8907%，则刷新2010年11月以来新低。
上周迎来中国今年年内第二次降息，银行间流动性呈泛滥之势，短期资金利率连续刷新数年新低。央行在公开市场上坚持无为而治，连四周空窗，且是连续第三周既无资金投放亦无回笼。
据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。
2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
正回购 （周二） --
（周四） 待定
逆回购 （周二） --
（周四） 待定
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====（完）
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透布鲁塞尔1月20日 - 特朗普上任初期的政策计划料将主导未来一周的新闻版面，但他也将看到上任后首份的美国经济体检报告--国内生产总值(GDP)。
--特朗普周五在总统就职演说中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧，投资者没有找到对美元下大赌注的理由，令美元指数下跌0.1%，美国公债收益率从两周半高位回落，美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。