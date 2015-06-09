中国央行公开市场操作依旧按兵不动 资金仍处合意水平暂无操作必要性

《路透早报》--1月23日
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”
路透上海6月9日 - 中国央行公开市场周二仍不进行任何操作，近两个月来的空窗格局依旧延续。当前资金面宽泛局面不改，资金价格也维持低位震荡，流动性依旧处于央行合意水平，令公开市场仍无操作必要性。
“现在没有什么恢复(公开市场操作)的理由，资金还是宽松，不需要做逆回购，正回购信号又太强，暂时也不会出来，”上海一银行交易员称。
随着本轮新股IPO申购期结束，冻结资金回流令银行间市场流动性持续宽裕，隔夜及七天质押式回购利率近日也在低位维持小幅波动。
央行公开市场上周连续第七周暂停操作。业内人士表示，央行近期加大PSL等结构性工具的使用，意在加强长期资金定向供给、引导融资成本下行；而短端的公开市场常规操作重启时机仍未到，正、逆回购均未到合适的时间窗口。
据路透统计，本周公开市场仍无正、逆回购到期，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。
在暂停近两个月以后，2015年1月22日央行公开市场启动逆回购操作。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） --
（周四） 待定
逆回购 （周二） --
（周四） 待定
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====（完）
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”
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