中国央行公开市场连八周空窗操作暂仍无用武之地 因数量宽松工具众多

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透上海6月11日 - 中国央行公开市场本周仍无动作，至此空窗操作已延续八周。市场人士指出，经济基本面仍不振，央行乐见资金面继续保持充盈格局，但由于可选择的数量宽松工具众多，作为例行操作工具的公开市场暂仍无用武之地。

他们并认为，经济仍不见明显起色，此外第二批1万亿元地方债置换额度下达，地方债的集中供给压力也需要宽松政策支持，未来数量型宽松政策还有发力空间，仍将主要倚重降准、PSL(抵押补充贷款)及MLF(中期借贷便利)等工具。

“从(经济)数据来看还是比较差，而且地方债置换的进度又很快，政策肯定还是要托一把的，可用的工具不少，公开市场暂时还是没有必要动，”华东一银行交易员称。

继3月下达第一批1万亿元人民币地方债置换额度后，中国财政部近日又下达了第二批1万亿元置换额度。市场人士指出，新一轮置换规模符合此前市场预期，而为确保债务置换能顺利有序进行，后续可能还会有进一步的宽松货币政策跟进。

南京银行金融市场部研究员郭伟认为，虽然昨日市场再度有定向正回购的传言浮现，不过随着第二批地方债置换额度的推出，央行可能会进一步释放长期资金，放长收短操作其目的也是为了进一步压低中长期融资成本。

本周公开市场仍无正、逆回购到期；据此计算，公开市场已经连续七周既无资金投放亦无回笼。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/vav84w

在暂停近两个月以后，2015年1月22日央行公开市场启动逆回购操作。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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