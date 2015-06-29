市场热谈：中国定向降准规模远逊预期 估算约仅1500亿元非放水

图为一枚人民币硬币和百元面值的纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 李铮/李贺

路透北京6月29日 - 中国央行六年半来首次祭出降准加降息的组合拳，揭示6月经济走势可能已再度转差，同时股市暴跌可能引发大量资金外流也是重要考量。然而是次定向降准释放的资金规模远逊于外界最初预期，据估算实际仅1,500亿元人民币左右。

权威人士透露，按央行下发的相关文件，许多银行、农商行都不符合定向降准标准，能释放的资金规模至多不会超过2,000亿元。其中，包括农业银行(1288.HK)(601288.SS)，上海、浙江、山东等地区多数农商行和城商行均未获得本次定向降准的机会。

“规模并非市场预计的4,000多亿元，大概在1,500亿左右。”一位资深银行人士称。

路透已致电央行，暂时未获相关评论。

早前，包括光大证券首席经济学家徐高、招商证券首席宏观分析师谢亚轩在内的多位分析师预计，本次降准释放资金规模大致在4,000亿元左右，其中财务公司降准释放资金约700亿元。

有央行华东地区支行人士表示，“这次定向降准本来针对的机构就很少，我们辖内上次降准已经享受最低的了，这次一家都没有。”

一家银行金融市场部人士也认为，此次央行定向降准的意图是要明白钱去哪儿了，真实用途是什么，实际来看向市场释放的流动性不会很多。

“上次央行普降一个百分点存款准备金是一个持续的影响。这次定向降准的灵活性比较大，是一个动态的过程，有些银行以后可以享受到定向降准。”该金融市场部人士称。

知情人士向路透表示，根据央行的文件，五大国有商业银行和邮政储蓄银行执行18.5%的存款准备金率，股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行和外资银行执行16.5%的存款准备金率，其中，在今年年初定向降准考核中符合“三农”或小微企业贷款企业达到一定比例的，本次可执行定向降准1个百分点；财务公司执行8.5%的存款准备金率。

中国央行周六公布，决定自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。

**不忧资金总量，忌惮股市暴跌**

银行体系流动性总体充裕是央行对当前货币市场的判断，且此前央行研究局首席经济学家马骏所率团队发布的报告确认中国经济企稳回升、央行并未续作到期的6,700亿元中期借贷便利(MLF)，以及6月25日约350亿元的公开市场逆回购操作等，均传递了央行近期并无降准必要的信号。

央行有关负责人解读本次降准降息也称，预计6月末银行体系超额备付金水平仍将保持在3万亿元左右。同时，货币市场隔夜利率最低时降至接近1%的历史低位。银行体系流动性总体上较为充裕，并不需要普遍降低存款准备金率来提供流动性。

接近央行的消息人士谈到，“央行操作逆回购主要考虑应对半年考核和IPO因素对流动性短期影响；是否降准，主要还是看影响流动性的中长期，这次降准降息时间来得突然，超出预期，有资本市场的压力。”

中国股市沪综指上周五收挫7.4%，创逾五个月最大单日跌幅，个股大面积跌停。周一沪综指再挫3.3%至两个半月新低，因降息降准难挡平仓盘汹涌。

前述金融市场部人士表示，“出政策的时间很有意思，周六出的政策市场有所消化，而周日出政策可能市场就稳住了。央行的意图应该是政策虽然出来，但市场依然如故，以后少一些救市的压力。”

他并称，“央行还要为以后的货币政策空间做准备，比如防备资本外逃，因为这是影响资本项目可兑换进程的大问题，这是央行关心的问题。

该人士指出，央行出于宏观调控目的，重点应该在债券市场，债券长端利率下不来，当前问题是货币市场上隔夜和七天的利率很低，但是传导不出去。

受益于一季度以来连续的降息降准常规性政策放松，货币市场利率持续大幅下行，截至6月26号银行间质押式回购利率R001约为1.3515%、交易所回购利率GC001仅为0.195%，目前货币市场利率水平整体处于近五年以来的历史低位。

与此相悖的是，6月以来债市中长期收益率全线反弹，以国开债为例，3年期以上国开到期收益率普遍上行，反映期限溢价的10年期与1年期的国债利差则飙升至150BP左右，逼近2010年4月以来的五年高点。

**降息为稳经济，未来再降空间收窄**

中国央行本次降息的用意仍在于降低社会融资成本，刺激经济。

有知情人士透露，6月的经济走势还是很差，未能延续5月回暖的势头，且实体经济融资成本居高不下的局面在6月并没有继续改善。

有银行人士分析，“降息的效果不如降准好。贷款利率市场化了，可以不按照基准利率定价，而在负债端，由于无风险收益居高，基准利率下调，银行也会想法绕开。因此价格政策的调控效果不会很理想。”

交银资管高级分析师陈鹄飞指出，在当前国内“存贷利差收窄引致银行惜贷升温、短端利率普降而期限溢价高企”的情势下，去年以来央行陆续创设的多种LF期限管理工具、15年一季度以来连续的降息降准常规性货币放松，可能都正面临传导效率弱化的压力。

“考虑到2015年下半年GDP、CPI同比增速的小幅抬升，降息的可能性则显着减弱，而旨在压低长端利率的定向降准、信贷质押再贷款等中国式OT扭曲操作仍将加快。”陈鹄飞称。

而银行净息差和利润收窄等经营压力也是降息可能性减弱的重要因素。

招商银行的报告指出，在当前利率市场化进程加快推进的背景下，存款成本调整空间有限，银行净息差将受到负面冲击，盈利空间将进一步收窄。若银行的资产负债结构中，利率敏感性资产远多于利率敏感性负债，形成较大的利率敏感性缺口，则受降息冲击的影响将更为负面。

中国银行业协会周日发布行业年度发展报告预计，今年银行业盈利增速继续下降，整体利润增速在3%至5%；2014年商业银行全年实现净利润1.55万亿元人民币，同比增长9.7%，相比上一年度下滑近五个百分点。（完）

(审校 毕晓雯/黄凯)

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