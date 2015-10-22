分析：中国央行“收短放长” 保基础货币及稳增长仍需宽松政策护航

作者 边竞

路透上海10月22日 - 中国央行本周在流动性管理上“收短放长”，因短期资金面持续宽松，公开市场延续净回笼，规模450亿元人民币较上周有所减少；而为应对外汇占款续降以及缴税等因素，本周央行还以MLF（中期借贷便利）投放逾千亿元的六个月中长期资金。

分析人士指出，除了要弥补外汇占款减少缺口，力保基础货币稳定投放外，经济稳增长亦需要宽松货币政策继续护航，后续包括降准降息等多种政策工具仍有发力空间。

他们并认为，宏观基本面持续乏力，金融机构对将资金投入实体经济仍较为谨慎，资金大量淤积在金融市场的局面有加剧势头，由此导致的资产端收益降幅过快及机构加杠杆风险有所积聚，对此后续政策将如何疏导值得关注。

“外汇占款是有点下滑，但资金多的没地方去，再做MLF，只能让市场更宽松，可能就是在期限上表个态吧，到（明年）过年都不会紧。”德国商业银行中国经济学家周浩称。

中国央行公开市场今日进行200亿元人民币七天期逆回购操作，周二则为250亿元，利率均持稳在2.35%。据此计算，本周公开市场净回笼资金450亿元，上周则为净回笼700亿元。

中国央行周三对11家金融机构开展中期借贷便利操作（MLF）共1,055亿元人民币，期限六个月，利率持平于上次的3.35%。

南京银行金融市场部研究员郭伟表示，六个月的MLF更针对的是外汇占款和缴税的因素。此外，资金宽松后，逆回购操作量逐步降下来是很正常的，因为每周都大规模滚动肯定不是长久之计，如果再碰到时点性的资金偏紧，再加规模的空间就很有限了。

她并谈到，现在相当多的资金都集中在金融市场上，通过隔夜回购滚动，主要是实体经济找不到好的投向；而以专项金融债做杠杆，也是希望能把资金撬动到实体去，不过9月的贷款数据还行，四季度基建投资可能会有起色。目前尚不能从本周的“收短放长”就判断出央行有这个政策意图，还需要进一步观察。

央行上周公布，9月金融机构外汇占款减少7,612.78亿元人民币，略大于8月份7,238亿元的减少额，也连续三个月刷新单月最大降幅。而9月央行口径外汇占款减少2,641亿元，为连续八个月下滑，但减少额较8月收窄542亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/nyp85w

**资金淤积金融市场，如何疏导引关注**

近来短期流动性持续宽松，银行间市场隔夜回购品种成交节节攀高，过多流动性淤积在货币市场上，央行可能也在对调整资金供给结构有所考虑。

上海一银行交易员称，目前市场上短期资金供给相当充裕，而且机构为尽可能压低成本，以隔夜品种滚动操作成为绝对主流，七天资金明显供过于求，因此七天逆回购的市场需求也相对有限，其操作量逐渐降至较低规模亦属正常。

银行间市场质押式回购成交量亦连续多日创出纪录，周三总成交为23,687.76亿元人民币，较上日的23,032.14亿元继续放量；其中，当日隔夜品种成交21,895.88亿元。

周浩谈到，“弄不好央行(本周“收短放长”)是为了减少短期的Repo(回购成交)，央行看到风险也觉得想释放一下，否则杠杆不是越来越高。”

郭伟则表示，当前主要是实体经济找不到好的投向，所以钱都在金融市场里转，所以金融资产的收益都很低，而相对于资产端收益率的下行，负债端的成本下降较为缓慢，面对这一局面，市场机构只有不断地加杠杆或降低风险偏好。

她建议，现在可以这样说，金融市场的资金很充裕，但如何让资金更顺畅地进入实体经济可能还是政策考虑更多的；增加资产端供给是一个方法，比如近期放松企业债发行的类似动作，此外通过专项金融债间接引导资金投向实体也是一个途径。

尽管在连番政策刺激后经济依旧缺乏反弹动能，但面对稳增长的压力，货币政策“药”仍不能停，不过传统政策效果的逐步递减已日渐明显。

“降准主要还是针对外占下降，只要外占不稳，降准就不会停止，”郭伟说。

周浩则认为，进一步放松货币政策，即便是再次降准“用处也不大，增加过剩产能，需求也还是释放不出来。”

中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速降至6.9%，一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前九个月分别提供PSL资金3,831亿元和5,758亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 250

（周四） 200

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 400

（周四） 500

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净回笼 450 (完)