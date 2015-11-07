中国央行报告：既要防止结构调整中总需求过快下滑 又要避免过度放水

路透北京11月6日 - 中国央行周五发布的三季度货币政策报告称，在经济结构调整的大背景下，宏观政策既要密切关注形势发展变化，加强预调微调，防止结构调整过程中出现总需求的过快下滑，又要注意保持定力，避免过度放水，固化甚至加剧结构性矛盾。

该篇题为“关于实际利率和债务问题讨论“的专栏文章称，从根本上增强经济的内生增长动力，关键是要推动结构调整和改革，释放增长的潜力和空间，将更多的经济金融资源腾挪给更具活力和效率的经济主体。要坚持处理好稳增长、调结构和防风险之间的关系，守住不发生区域性系统性金融风险的底线。

以下为该篇专栏的全文：

2014年下半年以来，物价运行呈现出较为明显的差异化和结构化特征。市场上对消费者价格指数（CPI）与工业生产者出厂价格指数（PPI）缺口扩大、PPI持续四十多个月为负、通过PPI平减的实际利率较高等问题关注较多。

有观点认为，从生产价格指数来评估，通缩压力较大，实际利率也比较高。考虑到债务水平较高，还有可能会产生“债务-通缩”的交互作用，步入“PPI收缩—实际利率上升—负债加剧—经济进一步收缩”的循环。对这些重要的理论和现实问题，需要客观、全面观察和把握，合理加以应对。

实际利率是经物价平减后的利率水平。在计算实际利率时，需要采用适合的物价指数。用PPI进行平减，计算出的实际利率水平会比较高。实际上在开放经济条件下，影响一国价格变化的因素较多，既包括供给、需求、货币等内部变量，也包括国际大宗商品价格变化等输入性变量。

PPI中包含诸多基础性产品，比如石油、天然气、铁矿石、铜、铝、锌等，当国际大宗商品价格大幅下跌时，PPI下行压力也会比较大，但这与国内经济状况和货币政策关系不大。实际上这也是一些小型经济体宏观政策主要观察剔除能源价格影响之后的核心CPI的重要原因。

还有舆论认为大宗商品价格下跌与中国需求变化有关。从2015年以来的情况看，中国GDP增长总体较为平稳，对铁矿石、铝、铜、原油等大宗商品的进口量继续增长，但国际大宗商品价格降幅明显，外部输入性因素对PPI的影响要更大一些。实际上，这一轮原油等价格下跌已持续较长一段时间，美国页岩气革命等供给端因素对其产生了重要影响。

有研究表明，近年来大宗商品的金融化属性更为明显，流动性和投机性因素的影响较以往增强，这也容易导致价格波幅加大。

此外还应看到，国内部分领域的产能过剩也是导致PPI负增长的原因之一。采用PPI测算实际利率并由此评估政策松紧实际上隐含着一个假定，就是现有的经济结构和产业布局是合理的，主要问题是短期的有效需求不足而非产能过剩和结构性矛盾。考虑到这些因素，货币政策应参考哪个指标来看通胀和把握实际利率水平，还值得深入研究。比较而言，用CPI或GDP平减指数来测算实际利率水平可能要更合适一些。

实际利率与债务之间的交互影响源于欧文·费雪（Irving Fisher）提出的“债务-通缩（Debt-Deflation）”理论。这一理论认为，价格水平下降是形成循环的核心，而债务负担会放大通缩带来的影响，使得经济系统更为脆弱从而增大引发恶性循环的可能。

鉴此，该理论认为阻止和预防危机的最直接手段是让价格恢复正常水平，即通过刺激政策实现“再通胀”（reflation）。债务-通缩理论从新的视角对历史上一些重大的经济金融危机进行了解释，具有重要的参考价值。

当然也要看到，上述理论一定程度上仍属于短期需求分析和局部均衡，从全部均衡和更长期的视角看，在未进行有效的结构调整和市场调节情况下简单推行大规模刺激政策，虽然短期有助于弥补需求缺口和保持物价基本稳定，但这些扩张性投资很快会转化为产能和供给，可能导致更加严重的产能过剩和债务累积，从而产生更大的物价下行压力。

至于债务水平与货币、物价之间的关系就更加复杂。若经济内生增长动力不足，投资收益不高，经济增长需要在较大程度上依靠债务累积来推动，债务就可能出现比较快的上升。从我国情况看，2003年到2008年期间整体债务率（全部债务/名义GDP）基本稳定并有所下降，总体表现出去杠杆特征，与当时经济增长动力较强、企业利润水平较高、对债务的需求减少有关。

因此，在经济结构调整的大背景下，宏观政策既要密切关注形势发展变化，加强预调微调，防止结构调整过程中出现总需求的过快下滑，又要注意保持定力，避免过度放水，固化甚至加剧结构性矛盾。

从根本上增强经济的内生增长动力，关键是要推动结构调整和改革，释放增长的潜力和空间，将更多的经济金融资源腾挪给更具活力和效率的经济主体。要坚持处理好稳增长、调结构和防风险之间的关系，守住不发生区域性系统性金融风险的底线。（完）