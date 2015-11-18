中国有足够抵押品和流动性 即使全球入冬中国仍温暖如春--央行官员

路透北京11月18日 - 中国央行金融研究所所长姚余栋周三表示，中国有足够的抵押品和流动性，所以即使全球流动性进入“漫长冬季”，但中国国内是“温暖如春”的。

他在财经年会-2016预测与战略会议上称，根据央行自己设计的统计模型估算，到2017年1月份，全球M2将会出现断崖式下跌。外债较多的如巴西、土耳其等新兴市场国家，应抓紧时间还债，解决错配问题，否则外部融资条件可能会更严重。

他把当前比如为漫长冬季前的“秋天”。“大家一定要放心，我们自己有造血功能，所以能够提供充分的流动性，保持整个经济的转轨，没有任何问题。”他说。

此外，他认为各国应抓紧进行结构性改革，推进供给端的改革。

中国国家主席习近平近日主持召开中央财经领导小组第十一次会议指出，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动中国社会生产力水平实现整体跃升。（完）