中国有足够抵押品和流动性 即使全球入冬中国仍温暖如春--央行官员

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月18日 - 中国央行金融研究所所长姚余栋周三表示，中国有足够的抵押品和流动性，所以即使全球流动性进入“漫长冬季”，但中国国内是“温暖如春”的。
他在财经年会-2016预测与战略会议上称，根据央行自己设计的统计模型估算，到2017年1月份，全球M2将会出现断崖式下跌。外债较多的如巴西、土耳其等新兴市场国家，应抓紧时间还债，解决错配问题，否则外部融资条件可能会更严重。
他把当前比如为漫长冬季前的“秋天”。“大家一定要放心，我们自己有造血功能，所以能够提供充分的流动性，保持整个经济的转轨，没有任何问题。”他说。
此外，他认为各国应抓紧进行结构性改革，推进供给端的改革。
中国国家主席习近平近日主持召开中央财经领导小组第十一次会议指出，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动中国社会生产力水平实现整体跃升。（完）
(发稿 马蓉；撰写 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。