中国央行将安排6000亿资金提供中期流动性 满足春节前后资金需求

路透北京1月19日 - 中国央行日前召开商业银行座谈会部署春节前后银行体系流动性管理工作，称对于中期流动性需求，央行将通过分别开展中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、抵押补充贷款（PSL）等操作安排6,000亿元以上资金予以支持。

央行网站公布的新闻稿并称，对于短期季节性的现金投放需求，将按历年做法通过公开市场逆回购操作对主要金融机构实现全覆盖，节后到期与现金回笼自然对冲。

“将根据春节前流动性缺口的构成和期限特点，加强预调微调，提前对春节前后的流动性安排进行布局，有效满足金融机构流动性需求。”央行称。

央行并指出，将根据金融机构需求情况，开展一定规模的MLF操作，并适当下调3个月MLF利率至2.75%；同时针对合格中小金融机构的流动性需求，将继续通过SLF和信贷资产质押再贷款提供资金支持；对经济重点领域和薄弱环节，将继续通过PSL和信贷政策支持再贷款提供适当成本资金支持。

央行还表示，当前已进入春节现金投放高峰期，银行体系流动性波动加大，要综合运用多种货币政策工具，调节好银行体系流动性，保持流动性总量合理充裕，市场利率平稳运行，加大金融对实体经济的支持力度。

中国银行间市场周二主要回购利率多数上涨，资金面紧势有增无减。交易员称，央行昨日SLO(短期流动性调节工具)及今早公开市场逆回购规模均有限，从早盘看，市场供给未见增加，平头寸难度加大。

此外，两位消息人士周二透露，中国央行今日就中期借贷便利操作（MLF）向部分银行询量。本次询量首次新增一年期，利率3.25%(此前六个月期利率为3.25%)；还包括三个月期利率2.75%。（完）