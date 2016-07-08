分析：中国央行净回笼创四个月新高但宽松不改 逆回购+MLF组合料续发力

路透上海7月8日 - 在平稳度过半年末时点之后，中国央行公开市场本周转为净回笼格局，规模创四个月新高。分析人士表示，在逆回购自然到期背景下，央行顺势加大回笼规模，不过整体宽松格局不改，资金供需趋于平衡，季末月初流动性收放自如，政策调控更趋灵活。

他们并认为，目前宏观经济基本面走势压力不减，但预计稳增长未来财政政策将更多发力，而货币政策短期发挥空间并不大；在平滑资金面短期波动工具上，预计公开市场逆回购+MLF（中期借贷便利）还将担当调控主力。

“6月末跨半年投放的多了点，现在平稳跨半年了就收一些，如果紧张就再放，目前还是比较宽松的，不能只看回笼量大小，还是要看资金面实际的宽松程度，”第一创业宏观分析师沈弼凡表示。

他并认为，逆回购主要就是平滑短期资金波动的，现在6月末已经安然平滑了，就不用那么多投放了，虽然考虑到中下旬有MLF到期，但是完全可以到时候续作，在目前的资金面格局下，七天的资金基本没有必要投放了。

两位消息人士周五透露，中国央行今日就下周三（13日）和18日的MLF（中期借贷便利）需求向部分银行询量。

央行公开市场本周共进行1,950亿元逆回购，操作规模较上周缩减近八成，据此计算， 本周净回笼6,450亿元，创四个月以来单周新高。据路透统计，本周共有8,400亿元逆回购到期，期限均为七天。另外，自7月13日-25日，MLF到期规模总计达5,290亿元；而7月16日至11月12日，则将有4,222亿元央票陆续到期。

东莞银行金融市场部分析师余缘波亦称，跨过半年时点，央行切换公开市场投放节奏，以净回笼资金为主，而就央行目前稳健的货币政策来看，近期降准可能性并不大。

他并表示，未来仍需密切关注人民币汇率走势，虽然6月外汇储备意外增加，但是可持续性如何尚需观察，如果外汇储备继续减少，资金外流，不排除届时央行降准的概率将会提高。

中国6月外储意外转升远超市场预期，但英国退欧带来的溢出效应料在7月继续释放，人民币可能仍面临一定的贬值压力。分析人士预期，7月外储可能面临一定下降压力，但若避险情绪升温，外储资产的正向收益可能继续超过资本外流的负面影响，且央行坚定市场化思路，不轻易入市干预，外储大升大降时期或已过去。

中国央行货币政策委员会2016年第二季度例会表示，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

银行间市场周五流动性依旧稳中稍宽，供需两旺之下主要回购利率变动不大。交易员称，短期之内对资金影响较 大的应该是陆续到期的MLF，需要观望央行届时是否会续做。

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**货币政策组合工具仍是近期主力**

虽然七月资金面面临MLF及缴税因素影响，但就目前来看，央行还将凭借逆回购+MLF+PSL工具组合来抚平波动，虽然经济基本面下行仍存压力，但降准等宽松政策仍不是最优选项。

“央行通过公开市场不停的收钱，说明央行对当前的资金面有信心，认为当前的流动性没问题，”华北一银行交易员认为，现在这个市场不缺钱，一旦预期有问题大家都不出短期只出长钱，资金瞬间就紧了，所以还是结构性的问题，流动性整体并不会有很大问题。

不过，对于七月中下旬资金面压力，余缘波认为，7月是财税上缴大月，规模可能5,000亿左右，MLF到期5,000多亿,不过央行应该会继续MLF+逆回购的操作组合，这种组合符合央行货币政策灵活性和针对性。

央行上周五公告，6月还开展了2,080亿元中期借贷便利(MLF)操作，常备借贷便利(SLF)操作27.20亿元，对国开行等三家政策性银行净增加抵押补充贷款(PSL)1,719亿元。

不过，对于宽松政策降准可能性仍难以消除，但不是最优选择，上述华北交易员表示，如果经济三季度压力增大，先看财政政策实施的力度如何，如果财政政策力度有限，那么货币政策还是会再次打开宽松空间的。

沈弼凡亦表示，虽然逆回购到期自然回笼，加上MLF回笼和缴税，也可以一次性降准覆盖，这种可能性不能排除，但是单纯为了对冲资金面降准的概率并不大，因为资金面短期内会比较稳定，利率不会大幅上行或下行是可以确定的。

“每一项政策都是有利有弊的吧，现在经济的压力更大一些，”他称，降准的灵活度不高，信号也太强，不会是央行优先考虑。

中国证券报周二发布社评文章称，当前经济下行压力仍然较大，随着国内国际经济金融形势变化，下半年货币政策约束减弱。从宏观调控政策来看，未来财政政策需更多发力，同时货币政策预调微调空间正在加大。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

今年春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)