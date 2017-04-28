（重发）分析：中国公开市场单周净投放缓和监管冲击 政策利率上调可能仍存

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作者 吕雯瑾

路透上海4月28日 - 适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央行每日操作的逆回购起到了维稳效果。

业内人士认为，防范金融风险成为当前监管重点，政策纷纷出台或对金融市场及流动性产生一定冲击，预期一行三会将加强监管协调，央行将以稳健的公开市场操作为上述冲击提供必要缓冲，严守不爆发系统性风险的底线。

不过去杠杆进程未止，货币政策料将维持定力，资金面紧平衡将常态化；市场资金价格走高之后，政策利率随行就市进一步上调的概率仍存。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩认为，若是任由金融市场剧烈波动，导致泡沫一下被戳破，风险大量暴露，那就失去了降杠杆、防风险的意义。所以人民银行一反此前净回笼资金的常态，于4月17日释放近5,000亿MLF(中期借贷便利)，并于随后连续开展在公开市场净投放人民币的操作，也有部分对冲“严监管”冲击的意思。

“央行可能在考虑保持一种平衡，政策上要去杠杆，但又不能把市场逼得太紧以至于风险直接暴露出来。”他说。

中国央行本周共进行3,200亿元逆回购操作，对冲到期的2,500亿元后，单周净投放700亿元，为连续第三周净投放，中标利率均持平。单日来看，央行自周四起结束了此前连续七个交易日的单日净投放，转为小幅净回笼；周五则开展了恰好对冲到期量的逆回购操作，零投放零回笼。

蔡浩认为，预计人民银行的“去杠杆”和银监会的“严监管”最终会达成监管协调上的一致，但是节奏上以循序渐进还是以快速紧缩为主，目前还有待观察。通常来说，“防风险”应更适合用循序渐进的方式，既不会对实体经济带来太过剧烈的冲击，也不会让市场风险以太过惨烈的方式爆发。

中信证券固定收益研究团队就周四公开市场结束单日净投放点评指出，央行公开市场操作针对的是市场流动性总量均衡。近期由于监管加强、委外赎回消息等扰动市场情绪，为防范可能由委外赎回造成的市场流动性持续紧缩，原本有能力融出资金的金融机构会降低资金融出意愿，这导致市场出现结构性的资金不均，也会反映为资金市场利率的上行，但不一定说明市场流动性总量发生明显短缺。

中信证券并称，近期由银行业监管部门连续发布的系列监管文件，已经对市场带来了较大的震动，各类金融机构已经纷纷行动提前应对这些文件可能的影响，去杠杆已经在进行时。而在“不发生系统性金融风险”的底线思维下，央行在近期公开市场操作明显转向偏紧的可能性也不大；目前经济回暖趋势尚未稳固确立，来自基本面的因素还不至于促使央行货币政策发生明显的偏紧转向。

新华社周三援引国家主席习近平在中共中央政治局第四十次集体学习上的讲话称，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。

人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。

中国央行公开市场单周资金流向变化图表：tmsnrt.rs/2prMeL1

**逆回购利率上调预期仍在**

本周以来银行间资金面偏紧，但货币市场上机构情绪尚属稳定，惟周五出现一场虚惊--此前分别稳定在2.35%、2.45%和2.65%的隔夜、七天、14天回购开盘价，分别跳涨至2.55%、2.65%和3.50%，一度引发公开市场利率上调的猜测；央行随后公告显示，逆回购操作利率持平未变。

有业内人士指出，回购盘前交易机制或为开盘价波动的主因，该机制使回购开盘价对市场供需的反应更加直观，开盘价上涨未必是政策引导信号。但市场对政策利率调整的担忧暂难完全打消，考虑到今年央行两度上调政策利率均有“随行就市”因素，随着近期资金价格上涨，央行公开市场逆回购等政策利率再度上调仍有一定概率，5月流动性紧平衡状态预计亦将延续。

上海一银行交易员称，考虑五一长假，周五的隔夜回购实际占资天数为四天，又恰处跨月，利率偏高属情理之中。但七天以上期限理论上与假期因素无关，开盘利率跳涨比较蹊跷，不知道是否隐含了政策意图，预示着七天公开市场逆回购利率要上涨。

“听说早上是有大银行报了比较高的价格借钱...这段时间早盘出钱的都比较少，往后即使出资金的多了，价格还是很高，有市也有价，”北京一基金交易员周五表示。

光大证券固定收益首席分析师张旭认为，盘前交易情况记入全市场和存款类机构质押式回购利率，能使这两个指标的开盘价更好地反应出市场的供需关系。此外，今天隔夜实际占款是四天，略高于往常也属于正常范围。

为促进质押式回购市场价格发现，优化回购开盘价形成机制，全国银行间同业拆借中心自4月22日起在X-Repo系统(质押式回购匿名点击交易系统)推出了盘前交易机制，交易时段为上午8:45-8:55，该时段仅盘前报价机构可报价，参与机构逾700家。

张旭表示，银监会和证监会的政策表态对市场造成了冲击，央行为了避免政策相互叠加在公开市场操作中进行对冲。值得注意的是央行对流动性控制的精确性，流动性太宽了会降低金融机构收缩理财的意愿，太紧了则会引起流动性风险。从现在观察的结果看，央行正在部分对冲监管的影响，近期短端有所上行。

他认为，当前DR007(存款类机构间七天质押式回购利率)与七天期公开市场逆回购利率之间已经累积出较大的利差，5月份随行就市上调公开市场、SLF(常备借贷便利)和MLF(中期借贷便利)利率是大概率事件。5月份的流动性状况将较4月更为“中性”，预计二季度七天质押式回购加权利率的均值将较一季度上行30bp。

截至周四，中国银行间存款类机构间七天质押式回购加权平均利率为3.0319%，公开市场七天期逆回购操作利率则为2.45%，较上周五的2.8095%走升约22个bp。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。（完）