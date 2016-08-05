分析：资金转松中国央行顺势净回笼 降准降息慎用定向工具仍主导

作者 边竞

路透上海8月5日 - 进入8月后随着资金面愈发宽松，中国央行公开市场本周顺势降低逆回购操作力度，并在连两周净投放后转为净回笼。而未来一段时间央行货币政策的关注点，依旧是将市场流动性维持在稳定略松水平，由此动态微调仍为主要着力点。

业内人士并认为，本周发改委研究文章中的降准降息表述引发热议，但其随后将此表述删除，这可能在一定程度上透露出官方对降准降息大招的慎用态度；若资本外流未明显加剧或经济增速未进一步断崖式下滑，MLF（中期借贷便利）+逆回购等定向工具仍为近期主导方向。

“短期内货币政策不会太激动，估计至少要过两个季度（的观察期）。”平安证券固定收益部执行总经理石磊称。

北京一银行交易员亦指出，从此前权威人士谈话强调供给侧改革，都表明至少在一段时间内不会再走大规模货币放松的老路，而央行之前也认为目前已有出现流动性陷阱的迹象，降息短期不可能，降准则要看资本外流会不会扩大。

央行公开市场本周累计进行了3,750亿元人民币的七天期逆回购操作，中标利率仍持稳于2.25%，加上顺延至本周一到期的735亿元央票，对冲6,100亿元的逆回购到期量后，单周净回笼达1,615亿元；上周则为净投放3,250亿元。

国家发改委政策研究室周三在其“更好发挥投资对经济增长的关键作用”一文中指出，投资下行压力不容忽视，要督促重点地区促投资稳增长，对投资降幅大的地区进一步强化督导检查。文章并指出要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策，但之后删除有关降准降息表述。

央行分支行行长座谈会新闻稿则强调，下半年将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强政策的针对性和有效性；综合运用多种货币政策工具，保持流动性水平合理充裕，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

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**降准降息暂时仍非政策首选**

从近期央行释放的信息看，其对于货币政策过度放松的负作用较为警惕，结合本周发改委相关表述的前后变化看，降准降息暂时仍非货币政策首选。

中国央行调查统计司司长盛松成此前曾表示，从M1和M2剪刀差趋势来看，中国企业已经出现“流动性陷阱”现象。货币供给再增加，也会被货币需求所吸收，投资也很难再增加，货币政策有效而有限；建议适当增加政府债券发行，提高财政赤字率到4%-5%。

而且放眼全球，尽管日本和英国央行最近再出宽松政策，但继续通过“大水漫灌”来拉动经济的空间也愈来愈小。

兴业证券宏观研究团队的报告指出，一方面，货币政策的副作用使得全球经济以及金融市场的风险不断上升：金融机构脆弱性上升、国内政治的不稳定性上升、各国之间的政治博弈增强；另一方面，金融危机以来的思维定式“一出问题可以通过货币宽松来解决”被打破，前面所述的风险无法通过放水来化解。

报告并认为，在这种情况下，政府通过财政+货币政策等方式，加强政府主导的需求端刺激，可能是替代传统货币放水的一种方式，日本推出的28万亿日圆经济刺激措施正是尝试之一。

英国央行周四降息至纪录低位0.25%，并向市场释出数百亿英镑以缓解公投脱欧给经济造成的冲击。

石磊表示，楼市仍未明显降温，房价也是制约中国货币政策放松的重要因素之一，但从经济大势来看，“最后肯定还得降（降准降息），就是时间问题。”

上周召开的中共中央政治局会议提出，“降成本的重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负”。抑制资产泡沫这一说法值得关注，这意味部分房地产过热地区面临政策收紧风险。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮的看法则较为乐观。他指出，三季度降次准还是有可能的，关键还是看流动性。其实下半年基础货币的投放缺口还是非常大，连续大规模MLF及公开市场操作总有极限，一旦出现资金紧张或外汇占款加速下滑，应该就是降准的契机。

他还认为，降息尽管争议比较大，但中国并没有陷入流动性陷阱，随着监管的加强，金融杠杆得到控制，反而会加大降息的机率，“流动性陷阱是货币政策用到极致之后的事情，我们（中国）还早呢。”

2016年第八期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行8月维持存款基准利率和准备金率不变。中国政府继续推进供给侧改革，下半年经济下行压力未消，高层高度重视风险隐患，但强调宏观和货币政策稳健取向，当前下调存款基准利率和准备金率的概率不高。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)