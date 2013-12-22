人行称已连续三天通过SLO向市场注入逾3000亿流动性

路透上海12月21日 -面对近期出现的资金困局，中国央行果断伸出援手“输血”。央行周五晚间在其官方微博表示，针对今年末货币市场出现的新变化，央行已连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入超过3,000亿元人民币流动性。

央行并称，目前银行体系超额备付已逾1.5万亿元，为历史同期相对较高水平，“同时，提示主要商业银行合理调整资产负债结构，提升流动性管理的科学性和前瞻性。”

央行周四在其官方微博已表示，近期，已据市场流动性状况通过SLO向市场适度注入流动性。如必要，将据财政支出进度情况，继续向符合条件金融机构通过SLO提供流动性支持。未来，将视流动性余缺情况灵活运用SLO调节市场流动性。但央行当时未明确具体操作规模等细节。

央行此举表明，尽管稳中偏紧政策基调不改，但央行不会袖手旁观资金利率大幅波动，以稳定市场预期。不过周五银行间市场资金价格盘中仍大幅波动，七天回购利率再刷新近半年高点，直至当日午后市场资金缺口才得以平补。

七天和隔夜质押式回购周五盘中最高价均为10%；七天此前高点为6月28日创下的10%，隔夜则为6月25日的15%。

本周以来，月中补缴存款准备金压力、财税上缴以及央行常备借贷便利(SLF)余额本月或仍呈缩减态势等多因素叠加下，资金面紧张情势不断加剧；而央行公开市场未以逆回购驰援，更是一度令机构大为失望。<CN/MMTCN>

央行在年初创设SLO后，在10月进行了首次操作，总金额为590亿元，期限两天，利率4.5%。SLO原则上在公开市场常规操作的间歇期使用，期限以七天期以内短期回购为主，遇节假日可适当延长，操作结果滞后一个月对外披露。可参与机构包括12家中国大中型银行。（完）

(发稿 张喜良)

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