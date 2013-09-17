人行连续三周净回笼 关注美国退出QE步伐

* 央行公开市场连三周净回笼，本周规模为80亿元

* 季末资金未明显收紧，央行流动性管理仍审慎

* 小量逆回购维持市场信心

* 货币政策仍无大动空间，但将关注美国QE退出影响

作者 边竞

路透上海9月17日 - 尽管季末渐行渐近，中国银行间市场资金面并未现明显收紧迹象，央行公开市场本周亦连续第三周实现净回笼。由于广义货币供应量M2增速仍高于调控目标，央行当前对于流动性管理维持较为审慎的态度。

不过在小规模净回笼的同时，公开市场延续着象征性的逆回购操作量，亦显示央行既不愿看到流动性过于泛滥，同时也不愿见到季末资金面再次陷入紧张境地，坚持以小量逆回购维系市场对于资金面的信心。

业内人士并指出，本周美联储(FED)将开会讨论QE(量化宽松政策)的退出问题，退出步伐究竟如何选择，将对全球的资本流动形成重大影响。面对这一不确定因素，中国央行应会给予相当程度的关注，短期内货币政策料仍相机而动，难有大的调整。

“短期内央行估计也就维持这个样子，因为现在外围的环境也很不确定，然后内部既不想很宽，也不想很紧，”南京银行金融市场部研究员张兰称。

她表示，央行没有有意地让市场资金面维持宽松，市场上钱够用就行。缺钱的时候通过逆回购放点出来，钱多的时候就少放点，或者是不放钱，这是央行最近一直坚持的目标。

上海一银行交易员则表示，尽管逆回购的操作量仅有象征意义，但这是一个政策信号，“不能停，否则资金一下子紧张的话，又得临时重启，就会比较被动。”

央行公开市场周二进行了80亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率仍持平于3.90%；而据路透统计，本周公开市场央票到期量为40亿元，逆回购到期量为200亿元；以此计算，当周净回笼80亿元，较上周的11亿元有所增加。

本周因中秋节假期，9月19日-22日主要金融市场休市，但银行间债市22日即恢复交易。

央行公开市场上周连续第二周净回笼，同时依旧保留量小价平的逆回购操作，以稳定季末前市场信心。在外汇占款可能回升，以及季末前财政存款投放等因素作用下，银行间市场短期流动性较为充裕，即使央行大规模续做到期央票，资金面也未受到明显冲击。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/gup23v

**尽量让市场自身调节**

海通证券宏观首席分析师姜超指出，目前央行没必要主动投放，9月份约有3,000亿元的财政存款投放，所以市场资金供给应该很充裕，“央行也就是意思意思。只要有这个东西（逆回购）在，大家都不怕，央行随时都可以救场，所以这个形式还是很重要的。”

张兰还谈到，资金面较为宽裕还有一个原因，就是最近外汇占款在逐步恢复，这对资金面也是比较大的支撑。

而在当前整体资金供给并不紧张的时候，央行仍倾向于让市场通过自身力量调节流动性余缺。

据路透访问的多位公开市场一级交易商透露，在向央行申报逆回购需求时，央行曾表示目前银行间市场并不缺流动性，希望机构尽量能通过市场解决资金问题。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

**短期政策以静制动，关注美QE退出**

8月末的M2增速继续小幅反弹至14.7%，再度远离今年13%的调控目标，货币政策受此牵制难有放松空间，不过美联储究竟如何规划QE退出即将揭开谜底，如果退出步伐较快是否会引发中国的资本流出，这一变数将令央行至少在短期内保持一份谨慎。

张兰就谈到，外围国际资本环境的变化对资金面影响很重要，短期是货币政策比较重要的考量因素。

姜超则认为，“(QE如何退出)央行会看，但说白了咱还是以自己为主，有影响但影响不大。”

他进一步解释指出，当前尽管M2增速反弹，但PPI(工业生产者出厂价格指数)同比增速仍未转正，经济虽初显回暖，势头也仍不稳定，所以货币政策上还是走一步看一步，目前来看仍是维持中性态度。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周二和周三举行会议，市场关注美联储在该次会议上是否会宣布缩减购债规模。

美国总统奥巴马前经济顾问暨克林顿政府财长萨默斯，周日决定退出关于美联储主席一职的竞争。萨默斯曾担任奥巴马的高级助手，外界普遍认为他可能比现任美联储副主席叶伦更加“强硬”。后者也是美联储主席的候选人，目前外界认为其最有希望胜出。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 80

(周四) --

央票到期 40

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 200

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净回笼 80

**央行公开市场相关报导 CN/MMTCN

**公开市场回购及央票未到期表格 CN/MMTCN-CFACT (完)

(审校 张喜良)

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