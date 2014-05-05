人行称应促进移动支付发展 避免监管真空

路透北京5月5日 -中国人民银行支付结算司司长励跃周一表示，对于移动支付的监管，政府要坚持适度监管，协调监管、创新监管的原则，既为市场创新和发展留有余地和空间，又要避免出现监管真空。

励跃在全球移动互联网金融大会上称，鼓励各市场参与者发挥能动性，大胆探索，在商业模式经过市场充分检验后及时进行总结，以进一步完善移动支付的相关政策。

“政府部门应该是移动支付产业发展的促进者，通过发起研究产业发展的相关政策，为移动金融服务市场的发展创造良好的环境。”励跃表示。

她称，政府部门要引导市场各参与者从全局出发，找准自己的市场定位和在产业链中的位置，实现业务互补、资源共享，推动支付服务市场健康发展。

对于监管目标，励跃表示，要守住不发生系统性风险的底线，以保障消费者的资金安全和信息安全等合法权益为根本目标。

此前，人民银行条法司司长穆怀朋称，对互联网金融从业机构仍然要实行必要的监管，不过不应管得过死，要留出发展的空间，监管力度要适度，但是留有发展的空间，并不是要留有监管的空白。

中国此前公布的政府工作报告提出，今年要促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制。（完）

(发稿 李贺; 审校 谢衡/杨淑祯)

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