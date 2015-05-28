人行官员称要用好用活货币政策工具 加大支农、支小再贷款支持力度

路透北京5月28日 - 中国央行行长助理杨子强表示，要用好用活货币政策工具，进一步加大支农、支小再贷款支持力度，激励和引导金融机构加大对贫困地区的信贷投放。

央行网站新闻稿显示，杨子强近日调研贵州省扶贫开发金融服务工作时提出，按照金融的市场化和可持续原则，注重金融供给的多样性，发挥贫困地区比较优势，准确把握扶贫开发金融服务的定位和落脚点，既要通过产业发展引领，新型经营主体带动，又要通过发展小额信贷助推脱贫致富。

他并要求，推动健全风险分散补偿机制，支持地方建立政府背景的，不以营利为目的的担保公司，为贫困地区企业和农户融资提供担保，构建风险保障网络。

同时，要创新金融产品和服务，通过探索主办银行制度、发展小额信用贷款等方式，拓宽贫困地区融资渠道。（完）

(发稿 李铮； 审校 黄凯)

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