人行官员称要用好用活货币政策工具 加大支农、支小再贷款支持力度

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月28日 - 中国央行行长助理杨子强表示，要用好用活货币政策工具，进一步加大支农、支小再贷款支持力度，激励和引导金融机构加大对贫困地区的信贷投放。
央行网站新闻稿显示，杨子强近日调研贵州省扶贫开发金融服务工作时提出，按照金融的市场化和可持续原则，注重金融供给的多样性，发挥贫困地区比较优势，准确把握扶贫开发金融服务的定位和落脚点，既要通过产业发展引领，新型经营主体带动，又要通过发展小额信贷助推脱贫致富。
他并要求，推动健全风险分散补偿机制，支持地方建立政府背景的，不以营利为目的的担保公司，为贫困地区企业和农户融资提供担保，构建风险保障网络。
同时，要创新金融产品和服务，通过探索主办银行制度、发展小额信用贷款等方式，拓宽贫困地区融资渠道。（完）
(发稿 李铮； 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。