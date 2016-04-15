中国一季度产能过剩行业中长期贷款余额同比增速首现负增长--央行官员

路透北京4月15日 - 中国央行调查统计司司长盛松成周五表示，一季度末产能过剩行业中长期贷款余额同比下降0.2%，首次出现负增长；此外，个人按揭贷款增长较快，表明房地产市场去库存加快

盛松成在一季度金融数据吹风会上表示，一季度，钢铁业中长期贷款余额同比下降7.5%，建材业中长期贷款余额同比下降10.3%；同时，经济重点领域和薄弱环节的信贷投放增长较快。

在总量上，他介绍，今年一季度，社会融资规模增量创出历史同期最高水平，存量同比增速趋于上升；社会融资规模结构进一步优化，直接融资较快发展，资金投放渠道在拓宽。

融资结构方面，他表示，受融资成本降低的带动，2015年起企业债券融资呈现逐季增多的趋势，一季度企业债券融资达到创纪录的1.24万亿元人民币；而表外融资也出现回升。此外，随着汇率的稳定和贬值预期的减弱，对实体经济发放的外币贷款由降转升。

盛松成周五表示，3月末，M1余额同比增长很快，反映市场流动性总体宽裕，也反映经济企稳趋势。M1是比较好的经济观测指标，M1的变动往往能够反映未来一段时间经济的变动；去年9月开始，M1增速逐渐上行，这说明市场和企业的流动性在逐渐增加。

中国央行周五公布，3月末，广义货币(M2)余额144.62万亿元,同比增长13.4%，狭义货币(M1)同比增长22.1%；当月人民币贷款增加1.37万亿元人民币，同比多增1,883亿元。(完)