中国一季度产能过剩行业中长期贷款余额同比增速首现负增长--央行官员

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月15日 - 中国央行调查统计司司长盛松成周五表示，一季度末产能过剩行业中长期贷款余额同比下降0.2%，首次出现负增长；此外，个人按揭贷款增长较快，表明房地产市场去库存加快
盛松成在一季度金融数据吹风会上表示，一季度，钢铁业中长期贷款余额同比下降7.5%，建材业中长期贷款余额同比下降10.3%；同时，经济重点领域和薄弱环节的信贷投放增长较快。
在总量上，他介绍，今年一季度，社会融资规模增量创出历史同期最高水平，存量同比增速趋于上升；社会融资规模结构进一步优化，直接融资较快发展，资金投放渠道在拓宽。
融资结构方面，他表示，受融资成本降低的带动，2015年起企业债券融资呈现逐季增多的趋势，一季度企业债券融资达到创纪录的1.24万亿元人民币；而表外融资也出现回升。此外，随着汇率的稳定和贬值预期的减弱，对实体经济发放的外币贷款由降转升。
盛松成周五表示，3月末，M1余额同比增长很快，反映市场流动性总体宽裕，也反映经济企稳趋势。M1是比较好的经济观测指标，M1的变动往往能够反映未来一段时间经济的变动；去年9月开始，M1增速逐渐上行，这说明市场和企业的流动性在逐渐增加。
中国央行周五公布，3月末，广义货币(M2)余额144.62万亿元,同比增长13.4%，狭义货币(M1)同比增长22.1%；当月人民币贷款增加1.37万亿元人民币，同比多增1,883亿元。(完)
(发稿 李贺；审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。