中国央行：一季度产能过剩行业中长期贷款余额同比增速首现负增长--官员（更新版）

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路透北京4月15日 - 中国央行调查统计司司长盛松成周五表示，一季度末产能过剩行业中长期贷款余额同比下降0.2%，首次出现负增长；此外，个人按揭贷款增长较快，表明房地产市场去库存加快。

盛松成在一季度金融数据吹风会上表示，一季度，钢铁业中长期贷款余额同比下降7.5%，建材业中长期贷款余额同比下降10.3%；同时，经济重点领域和薄弱环节的信贷投放增长较快。

对于当前银行资产配置的变化，他指出，银行资金运用的多元化发展，是金融市场深入发展和实体经济融资渠道拓展的产物，而不是金融“脱实入虚”的表现；当前银行资金通过通道进入资本市场规模不大，风险基本可控。

“通过信托、证券等机构的资金运用并不等于‘脱实入虚’，资金最终也会投向实体经济；例如，一些银行通过信托计划、资产管理计划等模式发放信托贷款、参与股票定向增发、购买企业债券等，为企业提供融资服务。”他指出。

盛松成表示，银行通过信托、资产管理计划等通道进行资产配置，在一定程度上延长了资金链条，增加了监管难度，同时也有一部分银行资金通过这种方式进入了资本市场，但总体来说规模不大，风险基本可控。

他介绍，今年3月末，银行业存款类金融机构各项贷款余额占其总资金运用的比重为50.8%，债券投资、股权及其他投资余额占比分别为16.6%和8.9%。据测算，3月末银行资金通过信托、基金和券商资管等渠道参与资本市场的余额约占其总资产的5%，其中中型银行占比最高，约为9%。

对于实体企业融资成本情况，盛松成指出，一季度企业融资成本继续下降，3月份，企业融资成本为4.55%，比去年末下降76个基点；分企业类型看，大型、中型企业融资成本分别比2015年末下降24和6个基点；小型、微型企业融资成本分别与去年末基本持平，但比去年同期下降209和232个基点。

“总体看，各项利率都处于下行趋势，这有利于降低企业融资成本，增加企业利润。”他表示。

**社融创新高，结构优化**

在总量上，他介绍，今年一季度，社会融资规模增量创出历史同期最高水平，存量同比增速趋于上升；社会融资规模结构进一步优化，直接融资较快发展，资金投放渠道在拓宽。

融资结构方面，他表示，受融资成本降低的带动，2015年起企业债券融资呈现逐季增多的趋势，一季度企业债券融资达到创纪录的1.24万亿元人民币；而表外融资也出现回升。此外，随着汇率的稳定和贬值预期的减弱，对实体经济发放的外币贷款由降转升。

盛松成周五表示，3月末，M1余额同比增长很快，反映市场流动性总体宽裕，也反映经济企稳趋势。M1是比较好的经济观测指标，M1的变动往往能够反映未来一段时间经济的变动；去年9月开始，M1增速逐渐上行，这说明市场和企业的流动性在逐渐增加。

中国央行周五公布，3月末，广义货币(M2)余额144.62万亿元,同比增长13.4%，狭义货币(M1)同比增长22.1%；当月人民币贷款增加1.37万亿元人民币，同比多增1,883亿元。(完)