人行例会关注信贷供求结构性矛盾（更新版）

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* 央行货币政策委员会关注信贷供求结构性矛盾

* 结构性问题大於总量问题,调控手段逆回购更优--分析师

* 中国央行密切关注欧美新的刺激措施之影响

路透北京9月25日电---中国人民银行货币政策委员会第三季度例会後的新闻稿,与二季度大部分内容都相同,唯有首次提到"有效解决信贷资金供求结构性矛盾",显示监管层迫切希望解决当前货币政策放松微调无法传导到最缺钱的中小企业的难题.

央行网站刊发的新闻稿并提到,全球经济仍较为疲弱,近期欧美新的救助和刺激措施的影响需密切关注.

在有关信贷方面,央行本次例会提到"优化金融资源配置,有效解决信贷资金供求结构性矛盾",而二季度例会则为"引导金融机构进一步优化信贷结构".

"当前信贷结构的问题体现在,大银行大企业资金充裕,小银行小企业资金紧张.这样调存款准备金率已经无法满足需要.所以央行要用持续逆回购来调节,更加准确."申银万国首席宏观分析师李慧勇表示.

他并称,当前是结构性问题大於总量问题,所以逆回购是更优选择.

二季度末以来,由於银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.本周二逆回购操作量猛增至2,900亿元人民币,创下单日纪录新高,以缓解季末及国庆长假,市场资金紧张局面.

三季度例会表示,当前中国经济金融运行呈现缓中趋稳态势,物价形势基本稳定.央行将继续实施稳健的货币政策,着力提高政策的针对性、灵活性和前瞻性,根据形势变化适时适度进行预调微调.

央行第一和第二季度货币政策委员会例会上对国际经济金融环境的描述更多集中在"不确定性"上.是次在全球再度走向宽松的背景下,中国央行的关注点再次回到其他国家宽松政策对中国的影响上.

李慧勇就称,全球宽松很可能会导致资本流动和大宗商品价格上涨,而中国必须关注资金是否流入中国,大宗商品价格波动对国内经济影响,甚至通胀是不是会抬头.

央行并称,将综合运用多种货币政策工具,引导货币信贷平稳适度增长,保持合理的社会融资规模.

继续发挥直接融资的作用,更好地满足多样化投融资需求,推动金融市场规范发展.稳步推进利率市场化改革,完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.(完)

更多内容,请点选央行网站:(www.pbc.gov.cn/)

--发稿 宿泱韫/张胜男; 审校 林高丽

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