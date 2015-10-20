中国央行在伦敦发行一年期央票获市场热捧 票面年息料在3.1%

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月20日 - 中国央行周二在伦敦发行的一年期、规模50亿元人民币的央票获得了国际投资者的追捧，超额认购达5倍，料最终定价为3.1%，比询价区间3.3%低20个基点(BP)。
“非常火，下午已获300亿元的订单，超额认购5倍，这利率这么高，又是央行发行，无风险。”一位国际机构基金经理称。
“我们投标希望能抢到，但很热门，下午3点单是香港的下单金额就已达到250亿人民币。”香港一家投资机构基金经理称。
本地时间17：30，招标已接近尾声，参与招标机构表示，央行此次发行一年期央票定价在3.15% +/-5个点子区间，但最终要看央行决定，投资者纷纷估计最终定价会下落在3.1%。
香港点心债市场，2016年9月到期的一只金融固息债周二报价在3.1%。
路透旗下IRF杂志称，根据债券承销书称，央行此次发行债券目的为增加离岸人民币市场的高质量债券供应，满足国际投资者人民币资产的交易和流动性，为海外投资者提供高品质的人民币抵押品，并能提供更完善的人民币离岸市场基准利率。
中国央行近期明显加快人民币国际化步伐，为进入11月评估并决定的特别提款权（SDR）名单做最后冲刺；最新举措是近期在伦敦发行总规模在50亿元人民币的央行票据。
中国工商银行和汇丰银行担任联席全球协调人、簿记管理人。其他账簿管理包括中国农业银行(迪拜国际金融中心)、中国银行、交通银行、中国建设银行和渣打银行。（完）
(记者 毕晓雯/赵红梅；; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。