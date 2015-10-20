中国央行在伦敦发行一年期央票获市场热捧 票面年息料在3.1%

路透香港10月20日 - 中国央行周二在伦敦发行的一年期、规模50亿元人民币的央票获得了国际投资者的追捧，超额认购达5倍，料最终定价为3.1%，比询价区间3.3%低20个基点(BP)。

“非常火，下午已获300亿元的订单，超额认购5倍，这利率这么高，又是央行发行，无风险。”一位国际机构基金经理称。

“我们投标希望能抢到，但很热门，下午3点单是香港的下单金额就已达到250亿人民币。”香港一家投资机构基金经理称。

本地时间17：30，招标已接近尾声，参与招标机构表示，央行此次发行一年期央票定价在3.15% +/-5个点子区间，但最终要看央行决定，投资者纷纷估计最终定价会下落在3.1%。

香港点心债市场，2016年9月到期的一只金融固息债周二报价在3.1%。

路透旗下IRF杂志称，根据债券承销书称，央行此次发行债券目的为增加离岸人民币市场的高质量债券供应，满足国际投资者人民币资产的交易和流动性，为海外投资者提供高品质的人民币抵押品，并能提供更完善的人民币离岸市场基准利率。

中国央行近期明显加快人民币国际化步伐，为进入11月评估并决定的特别提款权（SDR）名单做最后冲刺；最新举措是近期在伦敦发行总规模在50亿元人民币的央行票据。

中国工商银行和汇丰银行担任联席全球协调人、簿记管理人。其他账簿管理包括中国农业银行(迪拜国际金融中心)、中国银行、交通银行、中国建设银行和渣打银行。（完）