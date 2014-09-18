分析：中国央行先放水后降价 定向宽松加码扶助弱经济

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
作者 李宏薇
路透上海9月18日 - 经济走弱促中国央行定向宽松本周加码。继大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。
业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松的政策效果，这令调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。
兴业银行资金营运中心策略分析师郭草敏表示，除传闻中近一次降准的SLF规模，今日正回购利率下行幅度较7月末时也有所扩大，“说明央行支持经济的力度有所加大，要给未来经济增长多留一些余地。”
央行公告显示，今日进行的100亿元人民币14天期正回购操作，中标利率3.50%，较最近一次3.70%水平下跌20个bp(基点)。这也是该期限正回购利率在7月31日重启当日下行10个bp后，一个半月以来首次下降。
上周六公布的实体经济数据表现糟糕让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。
浦发金融市场部宏观分析师曹阳进一步指出，央行此次下调正回购利率，价格信号较为明显，除有助降低银行负债成本外，亦可能增加企业发债融资动力，对于直接融资市场改善有利。
此前有传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限三个月。就此路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。而央行对此传闻则一直未有正式回应。
至于央行选择在SLF后马上下调正回购利率的原因，中金公司固定收益团队认为，SLF之举令短期内重启逆回购的迫切性降低，而如果不马上重启逆回购，又要在经济数据下滑后的较短时间内释放一些引导利率下行的信号，最好的方式就是下调正回购发行利率。
本周二央行进行了150亿元14天期正回购操作，利率持平于3.70%。本周公开市场到期330亿元，全部为正回购，据此计算，本周公开市场将净投放80亿元。上周为净回笼50亿元。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/pew72w
**宽松有望常态，但降准降息预期再减**
在本周央行主动通过SLF释放增加流动性总量信号后，公开市场正回购利率的下调，令机构对未来货币政策继续宽松的预期越来越强烈，惟渠道仍将以定向或结构性为主，降准或降息的预期则再被打压。
对央行近日放水又降价的举措，华中一券商交易员表示，从债市反应来看，市场多将其解读为政策的实质宽松，并且一段时间内这种态势有望持续。
银行间市场周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)再降逾10个基点。继央行SLF操作传闻后，今日公开市场14天正回购中标利率一个半月来首次下降，令机构倍感意外，现券买气再次弥漫。
中金公司报告也表示，由于基数的原因，经济数据可能8月份见底，通胀数据9月份见底，未来一段时间基本面倒逼央行进一步放松的压力会有所减少，“我们仍认为年内使用降息和降准的概率不大。”
不过申万首席宏观分析师李慧勇认为，未来央行在通过SLF、SLO、正逆回购等常规工具，加大货币政策宽松力度的同时，也不排除降准降息等手段。考虑到现在总体上并不缺资金，相对于降准，降息更优更必要和更有可能。
中国最近一次利率调整是在2012年，当年7月6日不对称降息；时隔一年之后，央行并放开了金融机构贷款利率管制。
今年以来，除了本地媒体报导的央行设立抵押补充贷款(PSL)，以引导中期政策利率水平之外，还通过增加支农再贷款额度，以及对符合条件机构实施利率优惠等手段，实现“定向降息”。
**关注后续公开市场操作**
公开市场14天正回购利率意外下行，令此前略受冷落的公开市场操作重回关注视野。具体包括14天期正回购利率下行的持续性，以及季末前正、逆回购是否会出现转换。
广发银行高级交易员颜岩表示，对过于平坦的收益率曲线而言，今日14天期正回购利率下降意义重大，因其关系到未来短端利率后续走低空间。
“原来市场都盯着(正回购)量，但量太小，没什么意义了。现在意义重新出现了，转到了利率上。”他指出。
对于正回购利率能否在今日基础上继续下行，颜岩表示，目前还不能确定。在没有方向前，可将质押式回购关注期限重点，从隔夜和七天，扩大至14天范围，同时注意国开行等大型出资机构每天对14天回购利率的开盘定价情况。
也有交易员指出，今日进行的14天期正回购到期日在10月2日，因处在国庆假期，按惯例应顺延至10月8日到期，实际占用期限已经超过名义上的14天。在此情况下，利率居然下行，因此不排除恢复成真正14天后，利率有再降可能。
国信证券宏观分析师钟正生则认为，9月新股发行、季末因素以及国庆现金需求等将对短期资金面造成扰动，央行也已经以5,000亿SLF进行平滑，正回购滚动量已经非常小，预计将会很快停止。而SLF量大期限长，重启逆回购似乎并无必要。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） 150
（周四） 100
逆回购 （周二） --
（周四） --
央票到期 --
正回购到期 330
逆回购到期 --
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净投放 80 (完)
(审校 张喜良)
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