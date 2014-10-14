综述：人行年内三降正回购利率 降融资成本续发力助稳经济

作者 吴芳

路透上海10月14日 - 中国央行宽松政策继续加码，一个月内公开市场正回购利率再度下调，亦是年内第三降。市场人士表示，此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续宽松基调以助力经济稳增长。现券市场收益率及利率互换IRS应声走低。

他们并认为，在当前市场资金利率缓步走低的背景下，此次正回购利率下调亦在跟随市场走势。虽然本周四公开市场操作正回购保持小量价稳概率较大，但宏观经济下行压力下，预计未来正回购利率仍存继续下调可能。

央行公开市场今日进行200亿元人民币14天期正回购操作，中标利率3.4%，较前次调降10bp。此前，央行在7月14日重启14天正回购时，将利率从年初3.8%的下调至3.7%。9月18日，央行再度下调14天正回购利率至3.5%。

“也算是意料中吧，只是节奏没法去把握的，本来以为第一次调完会连续调，结果也隔了很久，”国海证券固定收益研究员黄诗城称，“总体上还是延续(政策)放松，降成本，托底的动作吧。”

他进一步表示，现在若短端资金利率不下去，房贷利率就没法打折，也顶住了整个现券短端的收益率曲线；总体来看，央行现在就是走一步看一步，视宏观经济走势和金融数据情况来选择政策如何发力。

央行和银监会9月底宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。分析师们指出，在稳楼市就是稳经济的大背景下，房贷政策的松动无疑对稳定楼市预期和房价都有正面支撑，亦有助于四季度中国经济的走稳和全年目标的完成。

中金债券研究团队最新研究报告认为，正回购利率下调的信号意义是明确的，由于目前经济仍处于较低增速水平，三季度GDP滑落的情况下，年内GDP增长7.5%的目标即使不完全达到也仍要努力完成，因此必要的政策刺激仍需要使用。

报告并指出，央行在国庆节前放松了首套房贷政策，此次降低正回购利率10bp也是希望通过降低货币市场水平的方式来对经济进行一定的提振。不排除经济数据公布前后仍有一些定向刺激政策配套。

据路透计算，本周公开市场将有200亿正回购及200亿元央票到期；此外，今日还有500亿国库现金到期，单日净回笼资金300亿元。

银行间债市周二早盘现券收益率及IRS均回落，因央行在不到一个月内再度下调公开市场正回购利率，现券延续上日尾盘做多气氛，国债期货也续涨，乐观情绪主导盘面。

**未来不排降正回购利率续降可能**

短期内央行政策放松的基调得到进一步确认，多数机构认为，本周将公布更多三季度经济数据，若宏观经济数据显示下行压力不减，未来正回购利率继续下调可能性仍不能排除。

澳新银行中国经济分析师周浩认为，此次央行降低正回购利率属于年内第三次调降，表明央行货币政策放松基调依旧延续，同时也意味着本周内公布的三季度GDP和CPI将会稍低于预期。

“央行未来回购利率的调降可能会更为频繁，以进一步降低银行负债端、资产端利率，”他说。

路透调查的28家机构预测中值显示，中国9月新增人民币贷款预计为7,350亿元人民币，9月末M2同比增速基本稳定，料略升至12.9%。需求和供给共同制约信贷增长，但季末银行一般会加大贷款投放，对当月信贷增长有一定正面效应。

“经济下行风险还没有完全化解，预计未来正回购利率下调的窗口也就不会关上，”黄诗城亦认为，未来一个月调降一次或者利率调降到3%以下都有可能。

中国总理李克强上周指出，当前中国经济运行总体保持在合理区间，但国际国内经济下行压力大，各种矛盾交织。下一阶段将用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”。

不过亦有机构对短期政策态度谨慎。南京证券固定收益分析师杨浩认为，目前利率下行缓慢是市场共识，但接下来宽松政策如何加码还要看经济表现，只是个人觉得经济重心应该在改革上。

“或许宽松政策9月底已经放了大招了，短期加码的必要性下降。”他称。 (完)

(审校 林高丽)

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