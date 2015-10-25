中国央行官员：经济金融周期性因素决定了以双降为主要手段的逆周期调控

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月24日 - 中国央行周五晚宣布年内再次降息降准之后，央行研究局局长陆磊表示，此次降息针对周期性因素，重在治标；普遍和定向降准针对周期和结构性因素，标本兼顾。经济金融周期性因素决定了以降息、降准为主要手段的逆周期宏观调控；经济运行的结构性矛盾决定了定向降准政策的持续优化。
陆磊对路透并表示，放开存款利率上限重在全面优化金融资源配置方式，触及了中国金融体制的根本环节。全面提升金融资源配置效率的根本性要求，决定了以放开存款利率上限为里程碑标志的利率市场化改革进入宏微观联动的新时期。
对于此次双降的原因，他指出，从货币调控视角看，经济增长、物价走势、国民就业和国际收支是宏观调控方向、力度和工具使用的决定性因素。从金融支持实体经济视角看，金融部门流动性和利率是中央银行巩固前期政策效果，继续实行降息、降准政策的主要推动力。
“把握时机降息降准有助于进一步巩固并增强金融服务实体的能力，切实降低各类经济主体融资成本。”他称。
对于利率市场化，陆磊认为，取消存款利率浮动上限是微观意义上优化金融资源配置的必要条件，是宏观意义上中央银行调控方式、工具和参照系改革的新起点。此外，取消存款利率浮动上限以及后续利率市场化改革在金融稳定意义上已经具备了重要前置条件。
中国央行周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降。同时并放开存款利率上限。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。（完）
(发稿 李贺/吴芳；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。