中国央行官员称应加快建立宏观审慎管理制度框架 保持货币供给定力

路透北京4月5日 - 中国央行金融稳定局局长陆磊近日称，当前中国金融风险隐患正在积累，而建立金融监管宏观审慎管理框架是防控系统性风险的“治本”之道，应进一步完善“货币政策+宏观审慎政策”双支柱调控框架，统筹用好各类政策工具；保持货币供给定力，将货币政策委员会转变为真正的决策机构，管好流动性闸门。

陆磊在周三出版的学习时报上撰文并指出，改革利率汇率形成机制，建立应对外部冲击的调控预案，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定；发挥好存款保险处置平台以及各类保障基金的作用，依法推动高风险金融机构市场化退出。

“金融市场牵涉多方利益，博弈结构复杂。股市、楼市、汇市、债市稍有波动，就有一些人跳出来，夸大渲染金融风险和社会稳定问题，误导网络舆论，或者给央行戴高帽，或者以发生系统性金融风险迫使监管层妥协。”文章称。

文章指出，当前的金融监管体制缺乏将金融业视为统一整体的宏观审慎监管理念，忽视金融行业关联性、跨市场传染性、宏观经济对金融体系的冲击等可能引发系统性金融风险的重要因素，不能完全适应发展需要。

这一方面体现在各类金融控股公司已成为推高杠杆率的主要平台之一，但针对金融控股、实业企业投资金融业和交叉性金融业务监管仍然存在空白；同时，监管部门重发展轻监管，缺乏统筹协调、数据信息不共享、执法不严等制约了系统性金融风险应对。

另一方面则体现在非法集资监管存在短板。一些未取得金融牌照的机构开展理财等金融活动涉嫌非法集资，各类交易场所乱批滥设问题突出；犯罪手法翻新升级，非法集资升级包装为理财产品；涉众性强、风险积聚快，大量交易经由互联网平台进行，风险传染性、危害性上升。

此外，中国的金融监管也存在薄弱环节，包括金融市场“虚假陈述”行为违法成本远小于违法所得，内幕交易处罚力度不足，处置风险过度依赖刚性兑付和中央银行最后贷款人，违法违规的社会成本通过中央银行转由中央政府承担。

文章指出，建立金融监管宏观审慎管理框架是防控系统性金融风险的“治本”之道，如健全跨行业跨市场风险监测预警机制和应急处置机制；统筹监管系统重要性金融机构、金融控股公司和重要金融基础设施，统筹金融业综合统计，统筹制定跨市场交叉性金融产品监管规则，避免监管空白，防止监管套利。

同时，完善防范金融犯罪的制度体系，查处一批大案要案；梳理和完善金融违法违规行为处罚的制度安排，探索建立集体诉讼机制等基础性制度。

要全面提高金融机构和金融市场体系健康性以遏制道德风险；强化资本约束和内控合规管理，推动金融机构切实承担起风险管理、遏制大案要案滋生的主体责任；“抓早抓小，防微杜渐，发挥好存款保险处置平台以及各类保障基金的作用，依法推动高风险金融机构市场化退出。

此外，扩大债券市场、股票市场等金融市场的对外开放程度，允许符合条件的优质外国公司在境内发行股票，进一步提高外国投资者投资中国金融市场的自由度和便利程度。

**加强、改善宏观调控以“治标”**

文章并强调，应通过加强和改善宏观调控以“治标”，如加快制定统一的资产管理产品规则标准，以防控影子银行风险；抓紧研究提出统筹完善金融基础设施建设和金融业综合统计管理体系的意见，完善规范金融机构同业业务的政策文件。

流动性风险方面，要健全流动性风险监管制度，开展流动性风险压力测试，果断处置存在流动性风险的机构和产品；防范处置债券违约风险和股市异常波动，尽快推动完善信用风险处置的机制安排，对公司信用债开展摸底清查，细化处置方案。

“严管严控融资融券、场外配资、结构化嵌套等行为，加大对市场违法违规行为打击力度，强化股东减持、异常交易等重点领域监管。”文章称。

此外，严控企业和政府部门债务过快上升，稳妥推动企业市场化法治化债转股，继续推进政府存量债务置换，严控“名股实债”等政府变相举债行为；严防房地产金融风险，严格执行差别化信贷政策，限制信贷流向投资投机性购房。

文章表示，针对银行资产质量下行压力，要控制增量，处置存量，扩大不良资产证券化试点，严厉打击逃废债行为。

中国国家主席习近平在中央财经领导小组第十五次会议讲话称，防控金融风险，要加快建立监管协调机制，加强宏观审慎监管，强化统筹协调能力，防范和化解系统性风险。要及时弥补监管短板，做好制度监管漏洞排查工作，参照国际标准，提出明确要求。（完）