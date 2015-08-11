中国央行：7月社会融资规模增量7188亿元 较去年同期多5327亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月11日 - 中国人民银行周二公布，初步统计的2015年7月社会融资规模增量7,188亿元，比上月少1.11万亿元，比去年同期多5,327亿元。
刊登在央行网站的新闻稿称，7月当月对实体经济发放的人民币贷款增加5,890亿元，同比多增2,136亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少133亿元，同比少减378亿元；委托贷款增加1,137亿元，同比多增354亿元；信托贷款增加99亿元，同比多增257亿元。
7月未贴现的银行承兑汇票减少3,314亿元，同比少减843亿元；企业债券净融资2,479亿元，同比多1,044亿元；非金融企业境内股票融资615亿元，同比多283亿元。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。