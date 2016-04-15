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中国财经 | 2016年 4月 15日 星期五 10:18 BJT

中国3月末M2同比增13.4% 当月新增贷款1.37万亿元--央行

路透上海4月15日 - 中国人民银行周五公布数据显示，3月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.4%，略低于路透调查中值13.5%；3月新增人民币贷款1.37万亿元，明显高于1.05万亿元的路透调查中值。

央行数据并显示，3月末人民币各项贷款余额同比增长14.7%，高于路透14.5%的调查中值。

以下为具体历史数据：

货币供应量(较上年同期%):

2016年3月 2月 1月 2015/12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

M2 13.4 13.3 14.0 13.3 13.7 13.5 13.1 13.3 13.3 11.8 10.8 10.1 11.6

M1 22.1 17.4 18.6 15.2 15.7 14.0 11.4 9.3 6.6 4.3 4.7 3.7 2.9

M0 4.4 -4.8 15.1 4.9 3.2 3.8 3.7 1.8 2.9 2.9 1.8 3.7 6.2

人民币贷款:

2016年3月 2月 1月 2015/12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

新增(亿元) 13,700 7,266 25,100 5,978 7,089 5,136 1,0500 8,096 14,800 12,700 9,008 7,079 11,800

余额(万亿) 98.56 97.19 96.46 93.95 93.36 92.65 92.13 91.08 90.27 88.79 87.52 86.61 85.91

同比增长(%) 14.7 14.7 15.3 14.3 14.9 15.4 15.4 15.4 15.5 13.4 14.0 14.1 14.0

(完)

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(发稿 吴芳/吕雯瑾；审校 张喜良)

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