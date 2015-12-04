中国将出台若干区域金融改革试点方案 涉及科技金融等--央行官员

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京12月4日 - 中国央行研究局局长陆磊周五表示，央行正牵头研究若干区域金融改革试点方案，涉及科技金融、绿色金融、普惠金融等领域，今后将逐次推出。
陆磊在国务院政策例行吹风会上称，人民银行将会同有关部门和相关地方政府积极研究制定实施细则，稳妥有序推进各项改革，为全国深化金融改革和扩大金融开放积累可复制、可推广经验。央行将选择条件成熟的地区推进改革。
“吉林省的农村金融改革和创新已进入相对成熟的阶段，而浙江台州市在发展小微企业过程中也积累了相应的金融服务的平台性、产品性和体制机制性的很好经验。”陆磊称。
对于三个自贸区的金融支持方案，陆磊表示，在上海已经推出了金融支持方案，另外三个自贸区考虑到共性和个性，也应尽早推出相关部门共同协调的金融改革和创新方案。
陆磊强调，央行高度关注三农、小微企业等经济发展的薄弱环节，金融责无旁贷要予以支持。（完）
(发稿 马蓉；审校 沈燕)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)