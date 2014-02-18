季节因素是1月M1增速较低的主因--人行官员

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海2月18日 -中国人民银行调查统计司司长盛松成周二撰文称，适逢春节，大部分单位活期存款转化为准货币中的个人存款等其他存款，季节性因素是导致今年1月狭义货币供应量(M1)增速过低的主要原因。
央行日前公布数据显示，1月末广义货币(M2)余额112.35万亿元人民币，同比增长13.2%，分别比去年末和去年同期低0.2个和2.7个百分点；狭义货币(M1)余额31.49万亿元，同比增长1.2%，分别比去年末和去年同期低8.2个和14.1个百分点。
盛松成在中国金融时报发表的文章指出，“今年年初在M1大幅回落的同时，M2依旧保持平稳增长，市场流动性仍较为充裕。”
文章称，M1中的大部分单位活期存款转化为准货币中的个人存款、单位定期存款以及其他存款(包括理财资金)，这使得M1减少的同时，准货币增加，广义货币M2保持相对稳定。
具体到单位活期存款大幅减少，原因有四：
一是单位活期存款继上年末明显增加后，于1月大幅减少，符合存款变动的季节性规律。2013年12月，M1中的单位活期存款增加1万亿元人民币，同比多增822亿元。
二是单位定期存款分流单位活期存款。春节(这里的“春节”指农历大年初一，下同)前单位持有活期存款的意愿降低，将部分活期存款转为定期存款（含保本理财）。1月份，准货币中的单位定期存款增加1.2万亿元，同比多增5,942亿元。
三是家庭储蓄存款分流单位活期存款。春节前企事业单位集中发放工资、奖金导致部分单位活期存款转为个人存款。1月份，准货币中的个人存款增加1.8万亿元，同比多增1万亿元。
四是非银行金融机构存款分流单位活期存款。受互联网金融、银行理财产品大量发行等因素影响，非银行金融机构存款（属于准货币）新增9,435亿元（相应减少单位活期存款），比上年同期多增9,164亿元。
从构成看，1月份，M1中的单位活期存款减少4万亿元，同比多减3.5万亿元；月末余额同比增长-4.2%，增速比去年同期低22.5个百分点。
另外，从近年来广义货币M2的增速看，多呈现年初略降态势，但总体波动不大。2010年、2011年、2012年和2014年的1月份，M2余额增速分别较上年末下降2.4、2.5、1.2和0.4个百分点。
中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而M2增速则小幅回落。分析人士认为，社会融资规模大幅增长表明社会融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系，实体经济增速短期内大幅回落的可能性也不大。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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